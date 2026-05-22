Estas son las notas de corte para acceder a carreras y universidades en España en 2026

Las notas de corte2026 ya están disponibles para que los estudiantes puedan consultar qué calificación se ha pedido en cursos anteriores en la carrera que les interesa antes de realizar las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Con ello, podrán orientar su elección de grado y universidad.

Buscador de notas de corte

Europa Press ha realizado un buscador de notas de corte (curso 2025-2026), para facilitar la búsqueda a los estudiantes. En la tabla se puede ver la titulación o universidad y, a la derecha, la nota de acceso al grado o doble grado. El buscador recoge los datos del Ministerio de Universidades.

En el margen superior izquierdo, hay una caja de búsqueda donde se puede buscar el nombre de una carrera o de una universidad y la tabla se actualiza automáticamente con la información sobre el nivel de estudios, la titulación, la universidad, el tipo de esta, la nota de corte, el idioma extranjero, la modalidad y la provincia.

¿Qué es la nota de corte?

Es el nombre por el que se conoce a la calificación de referencia que figura para acceder a una titulación en una universidad determinada. Esta nota es orientativa, debido a que suele variar cada año en función de la demanda, las plazas disponibles y las calificaciones de quienes optan por entrar a cada grado.

Notas de acceso más altas de doble grados y grados.

En el curso 2025/2026, el doble grado con la nota más alta es el PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física en laUniversidad Complutense de Madrid (UCM), con un 13,7. Le sigue el PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla (US) con un 13,59; el PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Matemáticas de la UCM con un 13,46; y el PCEO Grado en Ingeniería Física / Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid, con un 13,46.

En paralelo, los grados simples con la nota de corte más alta son el Grado de Medicina de la US, con un 13,34; el Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, con un 13,3; y el Grado en Medicina de la Universidad de Granada, con un 13,25.

La comunidad autónoma con la nota de corte más alta es la Comunidad de Madrid, donde se registra un 13,7 en el PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física de la Universidad Complutense de Madrid.

Le sigue la comunidad de Andalucía, con un 13,59 del PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla, y Castilla y León con un máximo de 13,35; Cataluña con un 13,34 y Galicia con un 13,31.

Grados con las notas más bajas

La nota de corte más baja recogida es un 5,0 y las notas que más veces figuran con esta nota son: Grado en Turismo, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el Grado en Administración y Dirección de Empresas. A estos se les añade el Grado en Historia, el Grado en Historia del Arte, el Grado en Estudios Ingleses y los grados en Educación Infantil y Filología Hispánica.

Andalucía se convierte en la comunidad con más titulaciones con una nota de corte de 5,0. Tras esta, se sitúan Castilla y León, Cataluña y la Comunitat Valenciana. También aparecen Aragón, Canarias, Galicia y la Comunidad de Madrid.

¿Cuál es la nota de acceso de Medicina?

Medicina es una de las carreras que tiene la nota de corte más alta en la tabla y la Universidad de Sevilla es quien tiene la nota más elevada con un 13,34.

Por encima de 13 también está en la Universidad de Granada, Universidad de Córdoba, la Universidad de Cádiz, Universidad de Málaga y la Universidad Complutense de Madrid.

La Universidad de Jaén, la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva también sitúan la carrera de Medicina por encima de 13.

¿Cuáles son las carreras con las notas más altas?

Además de Medicina, los dobles grados relacionados con Matemáticas y Física se repiten entre las notas más altas. Tanto en Matemáticas/Física como en el de Física/Matemáticas.

Junto a estas titulaciones, aparecen Odontología, Ingeniería Aeroespacial y los dobles grados que combinan Ingeniería Informática y Matemáticas.

Universidad con la nota de corte más alta

La universidad que encabeza la lista con la nota de acceso más alta es la Universidad Complutense de Madrid, con el 13,7 del PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Debajo de ella, aparece la Universidad de Sevilla con un 13,59; la Universidad Carlos III de Madrid, con un 13,46; la Universidad de Málaga, con un 13,37; y la Universidad de Granada, con un 13,36.

Otras universidades que destacan por tener notas de corte elevadas son la Universidad de Valladolid, con un 13,35; la Universidad Autónoma de Barcelona, con un 13,34; y la Universidad de Salamanca, con un 13,33.

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