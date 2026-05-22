Detenida una fugitiva francesa acusada de matar a un hombre a puñaladas en Mallorca

Este jueves, 21 de mayo, la Policía Nacional de Palma (Mallorca) ha detenido a una mujer que tenía orden de busca y captura pendiente en Francia, donde está acusada de asesinar a puñaladas, junto con otra persona, a un hombre en 2024.

En el comunicado de este viernes, 22 de mayo, la policía ha detallado que las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Detención (OEDE) contra una mujer que estaba siendo investigada junto con otro individuo por ser los presuntos autores de un asesinato con arma blanca a una tercera persona.

Las autoridades de Francia abrieron una investigación por el asesinato que, meses atrás, conllevó la detención de un primer acusado de apuñalar a la víctima, y faltaba un segundo involucrado, ya que fueron dos personas quienes habían matado al hombre.

Escondida en Mallorca

Gracias a las investigaciones, se descubrió que era una mujer la segunda persona involucrada en el crimen y, tras no localizarla, el cuerpo policial emitió una OEDE contra ella por los delitos de asesinato, robo y estafa.

Ante la sospecha de que la mujer podría estar escondida en Mallorca, el Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares inició las averiguaciones que corroboraron que la acusada se encontraba en la isla.

Las autoridades localizaron a la mujer y la detuvieron este jueves. Ha pasado este viernes a disposición de la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.