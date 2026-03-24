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Una explosión en una refinería de Texas obliga a confinar a los habitantes de la zona ante el riesgo de incendio

Una explosión ha sacudido las instalaciones de la refinería Valero Energy Corporation en Texas (EEUU). La Policía comunicó a través de sus redes sociales la recomendación oficial para que los habitantes de la zona oeste de la ciudad permanecieran en sus hogares.

Incendio en una refinería de Texas.

Incendio en una refinería de Texas | antena3.com

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Laura Simón
Publicado:

Una gran explosión en una refinería de petróleo cerca de la costa de Texas ha obligado a los residentes cercanos a resguardarse en sus casas. La explosión dejó grandes columnas de humo, apreciables desde varios kilómetros a la redonda.

El incendio impactó contra una unidad de hidrotratamiento de diésel en la refinería operada por Valero Energy Corporation en Port Arthur, Texas. Según fuentes de la compañía esta explosión habría producido "graves daños", y forzado el cierre parcial de una de las áreas clave del complejo industrial. Esta situación llevó a las autoridades locales a ordenar el confinamiento inmediato de los residentes en los alrededores del complejo tras la explosión e inicio del fuego.

Órdenes de la Policía de confinarse de inmediato

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Port Arthur y lo publicado por Bloomberg, el incidente se originó cuando una explosión sacudió las instalaciones de Valero Energy Corporation en la citada localidad texana. La Policía comunicó a través de sus redes sociales la recomendación oficial para que los habitantes de la zona oeste de la ciudad permanecieran en sus hogares, indicando expresamente la necesidad de "confinarse de inmediato" por razones de seguridad tras la detonación y el desarrollo posterior del incendio.

El fuego causó daños severos, lo que también obligó al cierre parcial del craqueador catalítico fluido, otro componente esencial que se utiliza en la conversión de hidrocarburos de bajo valor en productos como gasolina y diésel dentro de la planta. Este cierre representa una interrupción notable en el funcionamiento de una de las instalaciones con mayor capacidad de procesamiento de combustible pesado ácido en la región.

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