Esta es la multa por mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas

El Artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal establece, en concreto, que está prohibido “mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos”.

De hecho, la legislación considera esta práctica una infracción de carácter grave, ya que, si bien no implican de forma directa la muerte del animal, sí pueden implicar daño o sufrimiento severo.

Hasta la entrada en vigor de la normativa existía cierto vacío legal en lo que respecta al estado general de los animales de compañía. En particular, no existía regulación extensa sobre las obligaciones que se derivan de la tenencia de animales domésticos.

Mascotas en las terrazas: qué dice la Ley de Bienestar animal

En este sentido, la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre de 2023, establece una serie de consideraciones normativas respecto a la convivencia con animales de compañía y, en particular, define situaciones y prácticas ilegítimas que quedan expresamente prohibidas cuando pueden afectar al bienestar de estos.

En la redacción del nuevo marco normativo se han tenido en consideración prácticas que, desafortunadamente, resultaban comunes y acumulaban una gran cantidad de críticas y denuncias por parte de distintas organizaciones. Entre ellas se encuentran los casos en los que gatos y perros domésticos eran relegados de forma sistemática a terrazas, balcones y azoteas como lugares permanentes de residencia.

Aunque, en algunos casos específicos, estos espacios puedan presentar buenas condiciones por su amplitud e higiene, siguen considerándose inadecuados para confinar en ellos la vida de los animales

Resulta muy importante comprender bien la norma. La prohibición, por tanto, se refiere al confinamiento sistemático del animal a este tipo de espacios, es decir, al carácter habitual de la práctica.

De este modo, la legislación no impide que el animal pueda salir de forma puntual o circule por este tipo de espacios.

Multas por abandonar mascotas en las terrazas

Lo que se pretende evitar, por tanto, es que estos lugares se conviertan en el espacio donde el animal pasa la mayor parte del tiempo o, incluso, de manera permanente.

En esos casos, las autoridades pueden considerar que se está incumpliendo de forma grave la legislación de bienestar animal e imponer multas que pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros, dependiendo de las circunstancias del caso .

. En situaciones especiales, además, la conducta podría llegar a tipificarse como infracción muy grave y alcanzar sanciones que ascienden desde los 50.001 hasta los 200.000 euros.

Para valorar la gravedad de la situación se tienen en consideración cuestiones tales como el tiempo que el animal permanece en el espacio exterior, si dispone de refugio adecuado, si tiene acceso a agua o alimento y si presenta signos de abandono o deterioro en su estado de salud. Por otro lado, también pueden ser relevantes las denuncias o notificaciones de vecinos o la intervención de los servicios municipales de protección animal.

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