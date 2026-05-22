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ATROPELLO

Un niño de 2 años, herido muy grave tras ser atropellado en un paso de peatones en Valdemoro, Madrid

El niño cruzaba por el paso de peatones de Valdemoro, Madrid, en brazos de su padre. El hombre ha resultado herido leve y el niño sufre un traumatismo craneoencefálico.

Sanitarios socorriendo a una persona

Sanitarios socorriendo a una personaImagen de archivo

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un niño de 2 años se encuentra en estado muy grave tras ser atropellado en Valdemoro, Madrid, cuando cruzaba por un paso de peatones en brazos de su padre, de 49 años, que ha resultado herido leve.

Según han informado fuentes de Emergencias 112, el atropello ha tenido lugar poco después de las 9 de la mañana en la confluencia de la calle Doctor Fleming y la calle Guardia Civil de la localidad madrileña.

El atropello se ha producido cuando un padre, un hombre de 49 años, se encontraba cruzando un paso de peatones con su hijo de 2 años en brazos y un turismo ha impactado contra ellos. El padre presenta heridas leves y ha sido atendido por el equipo médico del SUMMA 112, pero el niño, como consecuencia del impacto, ha caído sobre la calzada y presenta un traumatismo craneoencefálico severo.

Ambos han sido arrollados por un turismo que circulaba a poca velocidad cuando cruzaban por un paso de peatones que hace curva. El niño ha caído de los brazos de su padre y se golpeado la cabeza contra la calzada.

El equipo médico del SUMMA 112 lo ha estabilizado, intubado y lo ha evacuado con pronóstico muy grave al Hospital 12 de Octubre. La Guardia Civil investiga lo sucedido y se desconoce si el conductor se ha dado a la fuga.

Otro atropello parecido

En Brunete, Madrid, siete ciclistas han resultado heridos, uno de ellos grave, después de ser arrollados por un coche en la carretera M-600, a la altura de Brunete, Madrid.

Entre los heridos hay uno de ellos con pronóstico grave, concretamente con un traumatismo craneoencefálico. Por otra parte, el conductor del vehículo que atropelló a los rodadores tenía 19 años y fue atendido por los servicios médicos tras sufrir una crisis de ansiedad tras el atropello.

Un "fallo, un error del conductor, que se quedó dormido" como posible causa del siniestro, señala el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

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