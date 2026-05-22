Herido un joven tras caer por un puente cuando hacía el pino en el municipio granadino de Pinos Puente

El pasado martes 19 de mayo, el equipo de Bomberos del Parque Norte de Granada rescató a un joven que se cayó por un puente, a unos 15 metros de altura, mientras hacía el pino en el municipio de Pinos Puente, en Granada. Fueron los vecinos quienes avisaron sobre lo ocurrido.

El accidente se produjo sobre las 22.45 horas, cuando el joven cayó por el Puente de la Virgen de Pinos Puente.

El aviso le llegó al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía y este movilizó a los bomberos, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local y a los servicios sanitarios. Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha destacado la rapidez, coordinación y profesionalidad de todos los servicios de emergencia que intervinieron en la operación de rescate. También resaltó el soporte del personal del centro de salud y el "respeto" de los vecinos ante lo ocurrido.

Tras el complicado rescate, debido a la altura de la caída hasta el río Cubillas y la maleza del terreno, el joven fue evacuado a un centro de Granada.

Muere una escaladora al caer 50 metros en Málaga

El pasado sábado, 16 de mayo, falleció una escaladora tras caer desde una altura de 50 metros por un desfiladero del paraje del Torcal de Antequera, en Málaga, según informó el centro 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ocurrió en la zona conocida como Nacimiento de la Villa sobre las 12.00 horas, donde un compañero de la víctima avisó de la caída. Explicó que su compañera había quedado atrapada en una grieta de difícil acceso cuando descendía por la pared en un tramo escarpado.

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