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Un cura acusado de pederastia en Colombia vive en un colegio religioso de Tenerife desde 2015

Las familias que tienen a sus hijos en las Escuelas Pías de Tenerife han enviado un escrito para expresar su rechazo ante las medidas que ha adoptado el centro.

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Imagen de archivo de una aula de un colegioPixabay

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Toñi Galván
Publicado:

Los presuntos abusos sexuales se remontan al año 1992, cuando la víctima tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria en el Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia. Denunció haber sufrido abusos sexuales por parte del coordinador de Primaria. El caso lo ha vuelto a sacar a la luz a principios de este mes de mayo, al enterarse de que el mismo sacerdote estaba en un colegio de Tenerife. El exalumno colombiano ha alertado al superior general de los padres escolapios a través de un correo electrónico.

La víctima, que durante 35 años guardó silencio, ha expresado en su denuncia que el cura le “tocaba” o se “masturba” cuando le citaba en su oficina. Y que ahora lo ha hecho público al enterarse de que este hombre está en un centro educativo, por miedo a que pudiera hacer algo parecido.

Tanto la diócesis de Tenerife, como el colegio concertado de las Escuelas Pías, han confirmado que el sacerdote vive en el centro educativo desde 2015.

La respuesta del colegio de Tenerife

El colegio Escuelas Pías de Tenerife han expresado su “rechazo absoluto” a “cualquier forma de abuso o conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores”. Además, han enviado un comunicado nada más conocerse la noticia y ante la inquietud mostrada por los padres, donde exponen lo siguiente: “Desde que la Institución tuvo conocimiento de estos hechos, el padre no ha tenido contacto con menores ni con ningún alumno del centro. Asimismo, aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, se adoptaron de manera inmediata medidas preventivas para evitar cualquier posibilidad de contacto con el alumnado mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”.

Desde la dirección del centro han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los padres, quienes han mostrado su preocupación después de tener conocimiento de esta denuncia.

Las familias que tienen a sus hijos en las Escuelas Pías de Tenerife han enviado un escrito para expresar su rechazo ante las medidas que ha adoptado el centro. El colegio volvió a responder en una nueva circular: el sacerdote denunciado ha sido trasladado a un lugar fuera del entorno escolar.

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