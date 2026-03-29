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INCENDIO

Un camión lleno de mercancia se incendia en el puerto de Barcelona

El fuego no ha ocasionado heridos ni intoxicaciones a las personas que trabajan en la zona.

Imagen de archivo de los Bomberos de Barcelona.

Imagen de archivo de los Bomberos de Barcelona.Europa Press

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Una camion cargado con contenedores de mercancías se ha incendiado en el recinto del puerto de Barcelona, donde estaba a espera de que se embarcase la carga. Según han informado fuentes del Port y del Ayuntamiento de la ciudad, diez dotaciones de los Bomberos de la ciudad están trabajando en la extinción de las llamas.

El fuego, que inicialmente parecía afectar a una nave, no ha ocasionado heridos ni intoxicaciones a las personas que trabajan en la zona, según las mismas fuentes. Los agentes trabajan para que el fuego no se extienda a otros contenedores almacenados en esa zona de carga del puerto.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el incendio en Barcelona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este tema en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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