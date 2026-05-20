Muere un trabajador tras caer al vacío desde el techo del Movistar Arena, en Madrid

Un hombre de 50 años ha fallecido este miércoles tras caer desde una altura de 30 metros en el Movistar Arena. La víctima se encontraba realizando trabajos de mantenimiento de telecomunicaciones en el recinto situado en la plaza Felipe II, ubicada en el distrito de Goya, en Madrid.

Según fuentes de la investigación, solía trabajar en el lugar del accidente. El hombre estaba en una de las pasarelas con barandillas para hacer esas labores en una zona de antenas de comunicación ubicadas en una de las cubiertas.

La víctima es un trabajador de una empresa especializada en trabajos de alturas. Compañeros de trabajos, presentes en el lugar de los hechos, no han sido capaces de explicar lo sucedido.

El personal sanitario del Summa 112 se han personado en el Movistar Arena donde han encontrado al hombre de 50 años en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los intentos por reanimar a la víctima, han confirmado su fallecimiento.

Tres trabajadores han sido atendidos por un psicólogo del Summa 112 que presentaban un cuadro de crisis de ansiedad. Los Bomberos de Madrid también se han trasladado hasta el lugar.

La investigación corre a cargo de la Comisaría de Policía Judicial de la Policía Municipal. Los primero indicios apuntan a que la víctima conocía la zona de trabajo, ya que habitualmente trabaja en el recinto, a pesar de pertenecer a una empresa externa.

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