El surrealista punto de Jaime Alcaraz para ganar el Challenger de Murcia: ¡es una copia de Carlos!

Jaime Alcaraz firmó este domingo un punto de otro planeta, al puro estilo de su hermano Carlos, que además le valió para proclamarse campeón del Challenger de Murcia en categoría sub15.

Un punto de locura para ganar el Challenger de Murcia

El pequeño de los Alcaraz venció en la final a Rodrigo Burgos (6-1 y 6-2) firmando un punto de torneo absolutamente increíble. Jaime se tuvo que agarrar a la pista ante los potentes y precisos golpes de su rival, que comenzó buscando la zona de revés de Jaime, para luego cambiar la dirección y tras una buena recuperación de Alcaraz dejó una bola muerta cerca de la red a que el hermano del número 1 también devolvió con ayuda de la cinta... Pero el punto no quedó ahí, Rodrigo ejecutó un gran globo a fondo de pista y Jaime, que ya llegaba lanzado a por el título, corrió e impactó la bola a la remanguillé para que su rival terminara fallando el remate.

En el vídeo se puede apreciar como Jaime cada vez se asemeja más en estilo, velocidad, movimientos e incluso reacciones en la pista a su hermano Carlos, quien es el mejor tenista del planeta. De momento, Jaime, de 14 años, es internacional con España y campeón de Europa infantil.

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