Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO

Desalojada por incendio una planta del Hospital de Torrevieja: al menos dos heridos, uno de ellos en la UCI

Dos heridos, uno por quemaduras y otro por inhalación de humo, en un incendio en la segunda planta del Hospital de Torrevieja. El segundo está en la UCI.

Hospital de Torrevieja

Hospital de TorreviejaGoogle Maps

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Un incendio en la segunda planta del Hospital de Torrevieja (Alicante), originado este viernes sobre las 12.00 horas del mediodía, ha dejado dos heridos. Uno de ellos ha sufrido quemaduras y el otro se encuentra en la UCI por inhalación de humo.

El incidente ha dejado a varios afectados por inhalar humo que ya reciben atención sanitaria, entre ellos seis trabajadores del hospital que han debido intervenir en labores de ayuda y evacuación.

La planta del centro hospitalario ha tenido que ser desalojada de manera preventiva, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Aunque el fuego se ha dado por controlado sobre las 13:20 horas, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos siguen centrados en las labores de extinción y en la ventilación del área afectada para expulsar humos y gases.

El cuerpo de bomberos ha explicado que un total cinco dotaciones de los parques de Torrevieja y Orihuela se han movilizado para intervenir en el incidente.

El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, se dirige al Hospital de Torrevieja para conocer en primera persona las circunstancias de lo ocurrido y la situación de los heridos y afectados.

Por el momento, se desconocen las causas, aunque se está investigando si ha podido ser por negligencia de un paciente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jonathan Andic quiere volver a declarar para desmontar el informe policial sobre la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango

Publicidad

Sociedad

Hospital de Torrevieja

Desalojada por incendio una planta del Hospital de Torrevieja: al menos dos heridos, uno de ellos en la UCI

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detenida una fugitiva francesa acusada de matar a un hombre a puñaladas en Mallorca

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Un cura acusado de pederastia en Colombia vive en un colegio religioso de Tenerife desde 2015

Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche
Málaga

Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche

Perros y gatos
Bienestar animal

Esta es la multa por mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas

Sanitarios socorriendo a una persona
ATROPELLO

Un niño de 2 años, herido muy grave tras ser atropellado en un paso de peatones en Valdemoro, Madrid

El niño cruzaba por el paso de peatones de Valdemoro, Madrid, en brazos de su padre. El hombre ha resultado herido leve y el niño sufre un traumatismo craneoencefálico.

Ambulancia del 112 Andalucía.
Granada

Herido un joven tras caer por un puente cuando hacía el pino en el municipio granadino de Pinos Puente

El rescate se produjo de manera compleja y la víctima fue ingresada.

Una joven tomando el sol

Sanidad alerta del peligro de los sprays nasales bronceadores

Imagen de archivo de alumnos realizando la Prueba de Acceso a la Universidad en el campus UPO.REMITIDA / HANDOUT por Alejandro Romano-Grupo SecuoyaFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma19/05/2026

Estas son las notas de corte para acceder a carreras y universidades en España en 2026

Imagen de archivo de las Islas Canarias

Un terremoto de magnitud de 4,8 sacude varios municipios de Canarias

Publicidad