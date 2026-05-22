Desalojada por incendio una planta del Hospital de Torrevieja: al menos dos heridos, uno de ellos en la UCI

Un incendio en la segunda planta del Hospital de Torrevieja (Alicante), originado este viernes sobre las 12.00 horas del mediodía, ha dejado dos heridos. Uno de ellos ha sufrido quemaduras y el otro se encuentra en la UCI por inhalación de humo.

El incidente ha dejado a varios afectados por inhalar humo que ya reciben atención sanitaria, entre ellos seis trabajadores del hospital que han debido intervenir en labores de ayuda y evacuación.

La planta del centro hospitalario ha tenido que ser desalojada de manera preventiva, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Aunque el fuego se ha dado por controlado sobre las 13:20 horas, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos siguen centrados en las labores de extinción y en la ventilación del área afectada para expulsar humos y gases.

El cuerpo de bomberos ha explicado que un total cinco dotaciones de los parques de Torrevieja y Orihuela se han movilizado para intervenir en el incidente.

El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, se dirige al Hospital de Torrevieja para conocer en primera persona las circunstancias de lo ocurrido y la situación de los heridos y afectados.

Por el momento, se desconocen las causas, aunque se está investigando si ha podido ser por negligencia de un paciente.

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