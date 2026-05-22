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Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche

Se investiga por qué el que el conductor de 68 años circulaba en dirección contraria.

Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche

Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche

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Marta Álvarez
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Ocurría poco después de las diez de la noche, en plena A7, la autovía que recorre la Costa del Sol. A la altura de Marbella, varios conductores se percataban de que un vehículo circulaba en sentido contrario, provocando una situación de riesgo que muchos se apresuraban a grabar con sus móviles. El resultado: un fallecido y una persona herida, tras una brutal colisión.

Minutos antes del accidente, algunos testigos alertaban al 112 de un conductor kamikaze. La primera llamada se producía a las 22:20 horas. Poco después, se gestionaba otro aviso en el que se indicaba que se había producido una colisión frontal que había dejado personas heridas y atrapadas.

El fallecido es el propio conductor kamikaze, un hombre de 68 años, que perdía la vida en el lugar del siniestro. También ha resultado herida una mujer, de 49, que ha sido trasladada al Hospital Costa del Sol. Era la ocupante del vehículo contra el que impactó, en el kilómetro 1044 de la A7, en sentido San Pedro de Alcántara.

¿Acto deliberado o despiste?

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar el motivo por el que este hombre circuló en sentido contrario, durante varios kilómetros, y si pudo ser un acto deliberado o fruto de un despiste. La autopsia, además, determinará si el fallecido conducía bajo los efectos de alcohol o drogas.

El accidente provocó importantes complicaciones en la circulación, con varios carriles afectados y retenciones en la zona, lo que obligó a muchos conductores a utilizar rutas alternativas mientras se restablecía la normalidad.

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