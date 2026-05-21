Muere una niña de dos años tras pasar horas encerrada en el interior de un coche porque a su padre se le olvidó en Brión, A Coruña

Desgracia y un profundo asombro se han producido en el municipio gallego de Brión, en La Coruña. Una niña de dos años ha muerto tras pasar horas encerrada en el interior del vehículo de su padre. Se le olvidó que la niña permanecía dentro y se fue a trabajar durante toda la mañana y parte de la tarde.

Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el padre salió de casa con sus dos hijos a primera hora de la mañana de este miércoles. Acompañó al mayor al colegio, y después tenía que llevar a la pequeña a la guardería, que está al lado de su negocio y de la casa familiar. Esa era la rutina de casi todos los días, pero una llamada de teléfono le provocó un descuido crítico. Bajó del coche y se fue a trabajar, sin darse cuenta que la niña se quedó dentro.

Sufrió una parada cardiorrespiratoria

La pequeña pasó horas encerrada bajo las altas temperaturas que se registraron durante la jornada, y la deshidratación culminó la desgracia. La alarma no saltó hasta las 15:00, cuando la madre fue a recogerla a la guardería y vio que no estaba. Ahí los padres se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Dieron el aviso inmediato a los servicios de emergencia, la niña fue trasladada al PAC de Bertamiráns (Ames), pero entró en parada cardiorrespiratoria y, desafortunadamente terminó falleciendo.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil también se personaron en el lugar, y ahora se encargan de investigar los hechos.

Dos días de luto oficial

Como consecuencia del trágico suceso, el Ayuntamiento de Brión ha decretado dos días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio este viernes a las 12:00 horas en la plaza del consistorio. "El Ayuntamiento de Brión desea trasladar su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia de la pequeña que perdió la vida en Brión, así como a todas sus amistades, al tiempo que pone a su disposición todos los recursos municipales que precisen en estos momentos tan duros", añaden.

La tragedia se repite

No es la primera vez que ocurre un suceso de este tipo en Galicia. En 2023, otro niño de la misma edad se quedó olvidado en el interior de un vehículo cuando su madre, de nuevo fruto del despiste, se fue a trabajar. Ocurrió en O Porriño (Pontevedra). La progenitora también tenía que haber dejado al pequeño en la guardería, y, en su lugar, condujo hasta el lugar de trabajo y dejó el coche estacionado en el parking de la empresa sin darse cuenta de que el menor permanecía dentro. Un 6 de julio con temperaturas extremas fue el detonante del fallecimiento del pequeño.

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