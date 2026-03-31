Noticias de hoy, martes 31 de marzo de 2026

El buen tiempo está permitiendo que las calles de nuestro país se inunden de procesiones.

Choque diplomático entre EE.UU y España

La guerra de Irán cumple 32 días y el conflicto aumenta su intensidad no solo en el campo de batalla sino también en la ofensiva diplomática dejando un nuevo choque entre Estados Unidos y España. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras la negativa del gobierno español a que sus aviones implicados en la guerra atraviesen el espacio aéreo español.

Trump presume en redes de los bombardeos

Muy activo en redes sociales, el presidente estadounidense ha presumido en sus redes sociales de los bombardeos sobre Irán. Publica imágenes de los impactos de misiles en la ciudad de Isfahán. Irán continúa sus ataques sobre la capital israelí, Tel Aviv y otros objetivos en el Golfo Pérsico.

Polémica celebración en Israel

El ministro de seguridad israelí protagoniza unas polémicas imágenes en las que se le ve brindando con champán después de que el parlamento aprobara la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinatos terroristas. En la práctica, sólo se aplicaría a los palestinos.

Tres cascos azules muertos en el Líbano

Israel tiene otro frente abierto tras la muerte de tres cascos azules en el Líbano. Naciones Unidas investiga la responsabilidad del ataque ante la posibilidad de que fuera israelí, Netanyahu ha anunciado que hará su propia investigación para esclarecer si los misiles eran suyos o de Hezbolá. El gobierno francés ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Primer Consejo de Ministros con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda

Carlos Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente primero en el Consejo de Ministros. El Gobierno se reunirá en Moncloa y posará en la escalinata para una nueva foto de familia ya con la incorporación también de Arcadi España como ministro de Hacienda.