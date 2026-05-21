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Muerte Isak Andic

Jonathan Andic quiere volver a declarar para desmontar el informe policial sobre la muerte de su padre

La defensa del hijo del fundador de Mango denuncia “graves imprecisiones” en el sumario y rechaza el supuesto móvil económico al que apunta la jueza.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango

Jonathan Andic quiere volver a declarar para desmontar el informe policial sobre la muerte de su padre | Europa Press

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Jonathan Andic solicitará comparecer de nuevo ante la jueza que investiga la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic, una vez su defensa termine de analizar las 1.400 páginas del sumario de la causa. Sus abogados sostienen que los informes de los Mossos contienen “graves imprecisiones” y conclusiones “sesgadas” basadas, aseguran, en conversaciones antiguas y fuera de contexto.

El hijo del empresario declaró este martes en calidad de investigado y quedó en libertad provisional tras abonar la fianza de un millón de euros fijada por la magistrada. La jueza le atribuye un presunto delito de homicidio al considerar que existen indicios suficientes de que planificó la muerte de su padre durante una excursión en la montaña de Collbató, en diciembre de 2024.

Según fuentes próximas al caso, Andic apenas conocía el contenido del sumario cuando acudió a declarar, ya que el procedimiento permaneció bajo secreto hasta minutos antes de la comparecencia. Por ese motivo, se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Durante la vista, sin embargo, avanzó que pediría volver a declarar una vez estudiada toda la documentación para contestar también al resto de las partes.

"Obsesión por el dinero"

La defensa trabaja ahora para desmontar uno de los principales argumentos de la investigación: el supuesto móvil económico. Los investigadores apuntan a que Jonathan Andic actuó movido por una “obsesión por el dinero” tras conocer la intención de su padre de modificar el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social. Los abogados rechazan esa teoría, alegando que el proyecto ha seguido adelante tras su muerte.

Mientras, la jueza considera relevantes otros elementos como la autopsia, que prácticamente descarta que la caída se produjera por un simple resbalón o tropiezo. También las visitas previas de Andic a la zona, la desaparición de un antiguo teléfono móvil cuyos datos habían sido borrados, un viaje relámpago a Quito tras la reapertura de la investigación, numerosas contradicciones en sus testimonios y unas huellas en el lugar de la caída que, según la Policía, fueron realizadas de forma deliberada ejerciendo presión.

Por su parte, la familia de Jonathan, le apoya de forma incondicional y ha querido dejarlo patente en dos comunicados públicos en los que alegan que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él” y defiende que “el convencimiento sobre su inocencia es absoluto” y el desarrollo de las diligencias así lo demostrará”.

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