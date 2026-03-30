Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Muere un casco azul en el sur de Líbano y otro resulta herido
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
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La guerra no cesa y en las últimas horas, Irán ha sufrido diferentes apagones en diversas zonas del país. El Ministerio de Energía de Irán anunciaba un apagón que afectaba a partes de Teherán y a la vecina provincia de Alborz consecuencia de ataques contra infraestructura eléctrica del país.
Alrededor de la medianoche, el Ministerio de Energía anunciaba el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y la vecina provincia de Elburz. "El problema se ha resuelto con carácter de urgencia y la mayoría de las zonas ya tienen suministro eléctrico; el resto de zonas volverán a tener suministro en los próximos 20 minutos", dijo el viceministro de Energía iraní, Mostafa Rayabi Mashhadi.
Mientras Irán pasaba a oscuras una nueva madrugada, el presidente de Estados Unidos se mostraba optimista con el curso de los acontecimientos, un mensaje que se interpreta como un empeño más para evitar el desplome de las bolsas. Donald Trump asegura que se está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.
Convencido de que a Washington le está yendo "extremadamente bien" ha augurado que "probablemente" lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha evitado alzar los cánticos de victoria porque añadió "con Irán nunca se sabe" en un momento están "negociando con ellos" y "luego siempre" tienen que "atacarlos".
En las últimas horas, la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado de la muerte de uno de sus miembros a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en una de sus posiciones en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sureste de Líbano. "Un miembro de las fuerzas de paz falleció trágicamente anoche al explotar un proyectil en una posición de la FINUL cerca de Adshit al Qusair. Otro resultó gravemente herido".
La ONU ha asegurado "desconocer el origen del proyectil", si bien ha iniciado "una investigación para determinar todas las circunstancias".
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Parlamento israelí aprueba el presupuesto estatal para 2026, con miles de millones destinados a Defensa
La Knéset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes el presupuesto estatal de 2026, con 62 votos a favor y 55 en contra, incluidos más de 39.000 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa. "El presupuesto estatal refleja el orden de prioridades planificado por el gobierno y atiende a las necesidades que percibe en el momento de su formulación", indica la Knéset en un comunicado en su página oficial.
El presupuesto de unos 193.000 millones de euros destina un 77 % más al gasto de Defensa que al de Sanidad, al que otorga unos 17.000 millones de euros. Además, la partida al Ministerio de Educación es un 37 % menor a la de Defensa, con aproximadamente de 27.000 millones de euros.
"El núcleo del presupuesto reside en la incorporación de decenas de miles de millones para que podamos concluir la campaña (militar) y mejorar drásticamente nuestra posición geopolítica y diplomática. Podremos desmantelar y reconstruir Oriente Medio. Este presupuesto le da al país la capacidad de vencer", añadió en el pleno el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La Bolsa española abre con una caída del 0,18 % por la incertidumbre de la guerra de Oriente Medio
La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,18 % debido a la incertidumbre de la guerra en Irán, ya que mientras que EEUU insiste en que las negociaciones avanzan, Teherán lo niega, lo que provoca la subida del precio del petróleo brent, que cotiza en 115 dólares el barril.
El IBEX 35, el principal índice del mercado, resta 29,9 puntos al comenzar la negociación, el 0,18 %, y se posiciona en 16.769 puntos. En lo que va de año se deja el 3,11 %.
En la apertura, los valores que más descienden son Indra, con el 2,09 %; IAG, con el 1,26 %; Sacyr, con el 1,15 %; y ArcelorMittal, con el 1,08 %; mientras que Repsol y Acciona son los que más suben, el 1,08 % ambos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel adquiere decenas de miles de proyectiles de artillería
El Ministerio de Defensa de Israel ha acordado con la empresa israelí Elbit Systems la compra de decenas de miles de municiones terrestres por 48 millones de dólares, en un contexto de extensión de su operación terrestre en el sur el Líbano.
En un comunicado compartido este lunes, Defensa advierte de que este material consistirá en proyectiles de artillería de 155 mm producidos por las instalaciones de Erbit en varios puntos de Israel, donde "miles de empleados ya trabajan las 24 horas del día en tres turnos bajo la dirección del Ministerio".
El acuerdo, según Defensa, forma parte de una estrategia "para reducir la dependencia de fuentes externas de municiones y fortalecer la producción nacional de defensa de Israel". Esta compra tiene lugar en plena guerra de Israel contra Irán y también contra el grupo chií Hizbulá que actúa en el Líbano, país en el cual el Ejército israelí ha empezado una incursión terrestre en su franja sur fronteriza, expulsando de allí a cientos de miles de personas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Australia recorta impuestos al combustible debido a la subida del precio del petróleo
El Gobierno de Australia ha informado este lunes sobre un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio, que presenta rebajas temporales de impuestos al combustible, apoyo a la importación y un plan nacional para garantizar el suministro energético.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo ha anunciado en una rueda de prensa tras una reunión del gabinete nacional de la adopción de un Plan Nacional de Seguridad del Combustible para "mantener Australia en movimiento" y asegurar el funcionamiento de la economía del país. Este plan cuenta con cuatro niveles de actuación, desde la preparación hasta la protección de algunos servicios críticos, y posiciona actualmente al país en la segunda fase, caracterizada por un suministro operativo, pero con disrupciones.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Netanyahu permite al patriarca latino el acceso "pleno e inmediato" al Santo Sepulcro
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha revocado este lunes la prohibición de la entrada al Santo Sepulcro al patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y asegura que puede "celebrar servicios religiosos según desee".
"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", escribe Netanyahu en X en un nuevo comunicado, después de justificar su veto a la basílica por motivos de "seguridad".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump considera una posible operación militar sobre el terreno de Irán para extraer casi 1000 libras de uranio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ordenar una operación militar sobre el terreno iraní para tratar de extraer casi 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio, según indica este lunes el diario The Wall Street Journal.
En caso de que Trump se decantara por llevar a cabo esta operación, podría alargarse la guerra más allá de las previsiones de la Casa Blanca y expondría directamente a los militares estadounidenses a las probables represalias de Irán, sugiere el diario citando a fuentes oficiales de EE.UU. "Nos van a entregar el polvo nuclear", declaró Trump en declaraciones a periodistas este domingo, sin mencionar la posible operación para hacerse con el uranio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | HRA cifra en 1.551 los civiles muertos en Irán desde el comienzo de la guerra
Desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA), ha contabilizado 1.551 muertes de civiles, incluidos 236 menores, y 1.208 muertes de militares, así como 702 muertes sin clasificar, 3.461 en total. La Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán. Y unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud habrían sido alcanzados.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel impide al patriarca latino de Jerusalén oficiar misa en el Santo Sepulcro
Polémica en plena celebración de Semana Santa. La Policía israelí ha impedido al patriarca latino de Jerusalén oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Es la primera vez que algo así ocurre en siglos. Según Netanyahu ha sido por garantizar su seguridad y la de todos los fieles que iban a asistir. Lo ocurrido ha generado la reacción de varios líderes europeos y Netanyahu, a última hora, se ha justificado a través de un mensaje en sus redes y rectificaba diciendo que ahora sí iba a garantizar el paso a la máxima autoridad católica en Tierra Santa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Muere un casco azul y otro resulta herido en el Líbano
Un militar de las fuerzas de paz de la ONU ha muerto y otro casco azul está gravemente herido en el Líbano tras un ataque del que aún no se sabe la autoría. Tanto el fallecido como el herido son de origen indonesia. Recordemos que allí en Líbano entre los cascos azules hay militares españoles. Naciones Unidas está investigando lo ocurrido.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán amenaza con atacar las residencias de militares y figuras políticas de EE.UU. e Israel
El Ejército de Irán ha avisado a los líderes militares y a las figuras políticas de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, de que sus fuerzas atacarán sus lugares de residencia como respuesta a los ataques de los dos aliados contra "las residencias del pueblo iraní en diversa ciudades". "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán anuncia que se ha restablecido el sistema eléctrico
El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado: "El problema se ha resuelto con carácter de urgencia y la mayoría de las zonas ya tienen suministro eléctrico; el resto de zonas volverán a tener suministro en los próximos 20 minutos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Apagón en Irán tras los bombardeos
Teherán, la capital de Irán, y ciudades como Karaj se han quedado a oscuras después de una sucesión de ataques. Varios fragmentos de metralla han impactado en la central de Alborz, provocando cortes eléctricos en varias zonas. Los bombardeos han dejado varios puntos de irán sin luz. Irán ya ha avisado de que responderá a la posible escalada estadounidense. Alrededor de la medianoche se ha restablecido el suministro eléctrico.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que querría "tomar el control del petróleo" y deja abierta la posibilidad de apoderarse de Jarg
En una entrevista concedida al diario Financial Times, el presidente estadounidense confirmaba sus ambiciones en la ofensiva en Irán. Trump reconoce que su preferencia en el conflicto sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní. La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, por lo que su control tendría un fuerte impacto tanto en la economía iraní como en el mercado energético global.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán espera la llegada de soldados estadounidenses
Mohamad Baqer Qalibaf,presidente del Parlamento iraní, ha advertido de que Donald Trump habla de negociaciones en público, pero "en secreto" planea un ataque terrestre, por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en el Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EE.UU. dice que las negociaciones van por buen camino
El mandatario estadounidense insistió en que las negociaciones con Irán van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo "muy pronto". Sin embargo, estas palabras pronunciadas a bordo del avión presidencial llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos aviones por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que Irán dejará pasar a 20 petroleros
En lo que parece un intento más de Donald Trump para evitar que las bolsas no se desplomen, el presidente de Estados Unidos asegura que la nueva cúpula del régimen iraní es más razonable. Asegura que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EE.UU.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Más de un mes de guerra
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. Los bombardeos siguen cruzándose mientras Donal Trump vuelve a insistir con que las negociaciones con la nueva cúpula iraní van por buen camino.
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