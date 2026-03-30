Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Muere un casco azul en el sur de Líbano y otro resulta herido

La guerra no cesa y en las últimas horas, Irán ha sufrido diferentes apagones en diversas zonas del país. El Ministerio de Energía de Irán anunciaba un apagón que afectaba a partes de Teherán y a la vecina provincia de Alborz consecuencia de ataques contra infraestructura eléctrica del país.

Alrededor de la medianoche, el Ministerio de Energía anunciaba el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y la vecina provincia de Elburz. "El problema se ha resuelto con carácter de urgencia y la mayoría de las zonas ya tienen suministro eléctrico; el resto de zonas volverán a tener suministro en los próximos 20 minutos", dijo el viceministro de Energía iraní, Mostafa Rayabi Mashhadi.

Mientras Irán pasaba a oscuras una nueva madrugada, el presidente de Estados Unidos se mostraba optimista con el curso de los acontecimientos, un mensaje que se interpreta como un empeño más para evitar el desplome de las bolsas. Donald Trump asegura que se está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

Convencido de que a Washington le está yendo "extremadamente bien" ha augurado que "probablemente" lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha evitado alzar los cánticos de victoria porque añadió "con Irán nunca se sabe" en un momento están "negociando con ellos" y "luego siempre" tienen que "atacarlos".

En las últimas horas, la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado de la muerte de uno de sus miembros a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en una de sus posiciones en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sureste de Líbano. "Un miembro de las fuerzas de paz falleció trágicamente anoche al explotar un proyectil en una posición de la FINUL cerca de Adshit al Qusair. Otro resultó gravemente herido".

La ONU ha asegurado "desconocer el origen del proyectil", si bien ha iniciado "una investigación para determinar todas las circunstancias".

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