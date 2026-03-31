Brindando con champán, así celebra el ministro de seguridad israelí la aprobación de la pena de muerte que se aplicaría solo a palestinos

Israel ha aprobado la pena de muerte para terroristas. El Parlamento israelí o Knesset ha dado luz verde a una reforma legal en la que se contempla el ahorcamiento en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel.

Además, la norma permite decidir la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, requisito que hasta ahora sí era necesario. También elimina el derecho de apelación.

Si ya el texto es controvertido por si mismo, no menos lo ha sido la celebración de quienes la defienden.

El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, promotor de la ley, ha repartido champán para festejar que la norma ha salido adelante. Lo ha hecho por 64 votos frente a 48. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que esta pena de muerte, en la práctica, se aplicará solo a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes. Todavía podría haber apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia y podría ser frenada. La norma solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles. Además, en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel".

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