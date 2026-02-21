Una mujer asesinada cada cinco días: 2026 dispara las alarmas por violencia machista

Los asesinatos de Ana María, María José y Petronila en una semana negra para la violencia de género —en la que también han asesinado a dos menores— elevan a nueve los crímenes machistas en lo que va de año. En seis de los casos constaban denuncias previas.

El último de ellos se produjo ayer por la tarde en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, donde la Policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre, suegra de la víctima. En Sarriguren, el suceso tuvo lugar en torno a las 19:30 horas, y el juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos.

En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. De las 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025, la cifra más baja de la serie histórica, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026.

Seis menores huérfanos en 2026 tras los asesinatos de sus madres

En apenas un mes y medio, seis menores han quedado huérfanos en 2026 tras los asesinatos de sus madres, cifra que se eleva a 510 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas). A los nueve asesinatos, hay que añadir los dos primeros crímenes vicarios del año: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de un niño de 10 años asesinado este viernes en Arona (Tenerife) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre.

Seis de los nueve agresores tenían denuncias previas. En seis de los nueve asesinatos, el 60 %, constaban denuncias previas: cinco habían sido interpuestas por las víctimas y una por otras personas. En cambio, solo 10 de los 48 agresores machistas de 2025, el 20,8%, habían sido denunciados. Algunas víctimas estaban inscritas en el sistema VioGén y otras contaban con órdenes de alejamiento, pero, según lo ocurrido, los mecanismos de protección fallaron.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta semana que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y ha apostado por una mayor contundencia una vez acordadas las medidas de alejamiento. "Debemos ser conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente y quizás tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de mínimo de entre 300 a 350 metros…", puntualizaba.

La "semana negra" se ha ido encadenando con varios casos. El pasado martes Ana María Sorribas, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, fue asesinada a cuchilladas por su expareja, Vicente G, odontólogo jubilado de 70 años, en el centro de salud de Benicàssim. Un día después, el 17 de febrero, María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí fueron degolladas en su domicilio presuntamente por Abdelkader B, ciudadano argelino de 39 años, sobre el que pesaba una orden de alejamiento hasta 2027. Petronila, madre de un hijo de 19 años y de una niña pequeña, fue hallada con signos de estrangulamiento el 18 de febrero en Madrid; su expareja confesó en comisaría. En Arona, el menor de 10 años murió tras ser golpeado con un machete; el agresor fue abatido por la Policía.

Además, se han producido otras detenciones: en Jadraque (Guadalajara) por una agresión a una mujer con "riesgo extremo" en VioGén; en Onil (Alicante) al joven de 24 años fugado tras un intento de asesinato en Calella; y en Lugo por quebrantar una orden judicial. En Ibiza, permanece ingresada con pronóstico reservado una mujer agredida por su expareja con orden de alejamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.