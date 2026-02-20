¿Podía haber activado el protocolo por violencia de género el médico que atendió a la agente presuntamente agredida sexualmente por el ex DAO?

La agente no denunció los presuntos abusos sexuales que había sufrido ante la policía. Un protocolo que comienza en las Jefaturas provinciales donde siempre hay un agente encargado de recibir estas denuncias, pero que en este caso "no se llegó a activar, así que no sabemos si funcionó o no" dice Laura García, portavoz de Jupol.

Donde sí acude la denunciante es a su médico de cabecera: le dice que no puede más, que necesita la baja laboral con lo que, según María Blasco, médico de Familia de Semergen: "ella sería candidata a pasar el programa de cribado de violencia de género".

Aunque solicitó una baja a su médico con fecha 28 de julio de 2025, según recoge la querella, no consta que se realizara seguimiento del caso ni que se activaran entonces los protocolos de violencia de género. El informe clínico apuntaba a un "trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual. Esta incapacidad temporal se produjo tres meses más tarde de la agresión que denuncia.

"La agresión física es la punta del iceberg"

Aunque la mujer no manifieste una situación de acoso, el médico siempre le hará preguntas: "siempre tenemos que escarbar y que buscar, cuando la mujer no lo dice", afirma María Blasco. Y añade: "La agresión física es la punta del iceberg, detrás hay multitud de situaciones que también son consideradas como maltrato y son tan sutiles que ni la propia mujer las detecta". "La detección temprana es detectarlo cuando la mujer no lo dice".

Pero hay muchos condicionantes como el tiempo de la consulta (que atención primaria es escaso), la confianza que la mujer tenga en el profesional ( para que se abra y le comparta este hecho) y la propia formación del profesional (que conozca los programas de detección temprana, de cribado y que aplique este en la consulta). Y a la más mínima sospecha: "tenemos la obligación de transmitir esa información al juzgado de guardia, sea en consulta o en urgencias". Un protocolo que en este caso, no se inició.

