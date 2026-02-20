Matan a un menor de 16 años de tres cuchilladas en el pecho junto a un colegio en Valladolid

Un menor de 16 años ha muerto en Valladolid tras recibir tres puñaladas en el pecho cerca de un colegio. El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha explicado a EFE que las hipótesis apuntan a que el autor de los hechos habría sido otro menor de 13 años. Éste ha sido detenido, y la Policía Nacional investiga también a otra joven menor de edad y a una mujer adulta que se encontraban en el lugar.

Ha sido alrededor de las 14:30 horas en la calle Democracia de Valladolid cuando se ha producido la agresión. Después, la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor de edad que, según los primeros indicios, es el supuesto autor del acuchillamiento.

Una llamada al 112 solicitaba "asistencia sanitaria urgente" para el joven herido de gravedad. El servicio de emergencias ha movilizado a una UVI móvil inmediatamente, y al llegar, los sanitarios han atendido de urgencia al menor, con heridas en el tórax. Ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario, que se encuentra muy próximo al lugar de los hechos. Pese a los esfuerzos, no han podido hacer nada por salvar la vida del joven, que fallecía como consecuencia de las heridas por incisión de arma blanca que presentaba en el tórax.

En calle Democracia, lugar donde ha ocurrido el acuchillamiento, se encuentran varios centros educativos como el colegio Amor de Dios y el Macías Picavea. Aunque se desconoce si las personas presuntamente implicadas o el joven asesinado eran alumnos de estos centros, el equipo directivo del Amor de Dios se ha reunido esa tarde sin descartar que el fallecido cursase allí sus estudios.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha transmitido a través de la red social X su "repulsa ante el terrible suceso acontecido en #Valladolid", y ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

