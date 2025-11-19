Ana Redondo comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre el último fallo de las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Congreso de los Diputados para explicar el último fallo del sistema de las pulseras antimaltrato, que tuvo lugar el 11 de noviembre. Lo hará en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género de la Cámara Baja, a petición propia y del PP.

La ministra respondió este martes al Partido Popular en el Pleno del Senado asegurando que el problema del Cometa fue "puntual"de los servidores, según trasladaron las empresas implicadas y que se avisó "inmediatamente" a la Policía y Guardia Civil. Añade que la incidencia duró "unas 12 horas, desde las 04:30 de la mañana hasta las 17:25 de la tarde" y no se registró ningún problema durante el fallo

"Debemos extremar la prudencia con estas informaciones y hay que ser transparentes, pero sin exponer a las víctimas a un riesgo mayor, porque los agresores están pendientes en todo momento de la información que circula. Lo esencial es que no se produjo ningún problema grave", ha expresado la ministra, que insiste en que el sistema es "fiable": "Salva vidas a diario".

Por otro lado, la ministra Redondo quiere aprobar "inmediatamente" la ley de trata al considerarla una "prioridad" del Gobierno. Afirma que ya está "preparada" y que espera poder presentarla "antes de que termine el año".

El PP critica las promesas "incumplidas"

Mientras, la senadora del PP Nidia María Arévalo pidió a Redondo en el Pleno que hiciera una auditoría externa para evaluar los fallos y creara un "protocolo alternativo" para actuar ante estas incidencias. Sobre eso, la titular de Igualdad pide "no equiparar" la última incidencia con la "situación transitoria" que se produjo en las pulseras para maltratadores como consecuencia del cambio de empresas adjudicatarias.

"Lo que usted hace con respecto a la trata de personas, señora ministra, en España se le llama incumplimiento de promesas y apropiación propagandística", le reprochaba a la ministra la senadora 'popular', que exige conocer el texto de la ley y la convocatoria de una mesa técnica con la participación de las ONG y de juristas.

De la misma manera, ha afeado a la ministra que no haya recursos suficientes para la protección de las víctimas de violencia de género pero sí para reformar su "piso de lujo" y el del ministro Óscar Puente.

