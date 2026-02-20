Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Seguridad vial

Tirón de orejas de la Comisión Europa a España por no comunicar los decretos que aprobaron el uso de la baliza V16

Este aviso de la Comisión Europea al Gobierno de España puede ocasionar que los decretos que impulsaron la aprobación del uso de las balizas sean impugnados en los tribunales.

Baliza V16

Tirón de orejas de Europa a España por las balizas | Europa Press

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La Comisión Europea ha lanzado un aviso al Gobierno de la falta de comunicación a las autoridades comunitarias sobre la imposición de la baliza V16. Mantienen que los decretos para aprobar el uso de las balizas nunca fueron comunicados a Europa y cuestionan además puntos clave como la geolocalización de estos aparatos.

La incógnita es si España habría notificado correctamente estos requisitos técnicos conforme a la Directiva 2015/1535 y qué consecuencias tendría una falta de notificación.

Desde la Comisión se plantean dudas jurídicas sobre la balizaV16, esto abre la puerta a que en un futuro estos decretos que impulsaron la aprobación puedan ser impugnados en los tribunales. Tal y como explica el corresponsal de Antena 3 Noticias en Bruselas, Guillermo Pascual, este tirón de orejas desde Europa obligará a España a justificar punto por punto esta nueva obligación para los conductores.

Un novedad en seguridad vial aprobada en Consejo de Ministros

El real decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicas que incluía la sustitución de los dos triángulos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente por un dispositivo luminoso que se sitúa en la parte más alta del vehículo fue aprobado en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2021. La norma estableció la obligatoriedad de la baliza a partir del 1 de enero de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: aparecía en los vídeos sin hacer nada

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí

Publicidad

Sociedad

Baliza V16

Tirón de orejas de la Comisión Europa a España por no comunicar los decretos que aprobaron el uso de la baliza V16

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Un hombre mata a su hijo de 10 años y hiere de gravedad a su mujer antes de ser abatido en Arona, Tenerife

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?

Marlaska
DAO

El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final

Imagen de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud
MURCIA

Muere un hombre al caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Según apunta la investigación, hasta hace poco pesaba una orden de alejamiento del hombre hacia su expareja por malos tratos anteriores.

La salida del presunto asesino de Xilxes tras la reconstrucción en su vivienda
Crimen Xilxes

Gritos de "¡Asesino, sádico!" al presunto autor del doble crimen de Xilxes

La Guardia Civil registra durante 3 horas el piso donde vivía en Valencia en busca de pruebas que desmonten su coartada.

La madre junto a su bebé

Nace Manuel, un nuevo bebé intervenido de espina bífida durante el embarazo en el Hospital Virgen del Rocío

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: aparecía en los vídeos sin hacer nada

El uso viral que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16

El curioso uso que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16 y que se ha hecho viral

Publicidad