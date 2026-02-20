Tirón de orejas de la Comisión Europa a España por no comunicar los decretos que aprobaron el uso de la baliza V16

La Comisión Europea ha lanzado un aviso al Gobierno de la falta de comunicación a las autoridades comunitarias sobre la imposición de la baliza V16. Mantienen que los decretos para aprobar el uso de las balizas nunca fueron comunicados a Europa y cuestionan además puntos clave como la geolocalización de estos aparatos.

La incógnita es si España habría notificado correctamente estos requisitos técnicos conforme a la Directiva 2015/1535 y qué consecuencias tendría una falta de notificación.

Desde la Comisión se plantean dudas jurídicas sobre la balizaV16, esto abre la puerta a que en un futuro estos decretos que impulsaron la aprobación puedan ser impugnados en los tribunales. Tal y como explica el corresponsal de Antena 3 Noticias en Bruselas, Guillermo Pascual, este tirón de orejas desde Europa obligará a España a justificar punto por punto esta nueva obligación para los conductores.

Un novedad en seguridad vial aprobada en Consejo de Ministros

El real decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicas que incluía la sustitución de los dos triángulos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente por un dispositivo luminoso que se sitúa en la parte más alta del vehículo fue aprobado en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2021. La norma estableció la obligatoriedad de la baliza a partir del 1 de enero de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.