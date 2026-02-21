Detenida en Almería una empleada acusada de desviar 629.000 euros de su empresa a las cuentas de su pareja

La Guardia Civil ha detenido en el municipio almeriense de Vícar, a una mujer y a su pareja sentimental como presuntos responsables de un delito de apropiación indebida, tras descubrirse el desvío de 629.320 euros desde la empresa en la que ella trabajaba, hacia cuentas bancarias vinculadas a su pareja sentimental.

Las transferencias se hicieron en diferentes fechas

La investigación, enmarcada en la denominada 'Operación Cabank', se inició cuando la propia mercantil afectada detectó movimientos económicos sospechosos, que no se correspondían con la actividad habitual del negocio. Según fuentes de la Comandancia de Almería, las transferencias se realizaron en distintas fechas y por importes variados, lo que inicialmente dificultó su detección al no tratarse de una única operación de gran cuantía, sino de múltiples movimientos fraccionados.

Su pareja experimentó una mejora de su nivel de vida

Las investigaciones permitieron determinar que la empleada habría aprovechado el acceso y la confianza derivados de su puesto de trabajo, para hacer transferencias sin autorización. El dinero, presuntamente, era enviado a cuentas bancarias a nombre de su pareja, quien en un corto espacio de tiempo experimentó un notable aumento de su nivel de vida y de su patrimonio.

Los investigadores observaron que, tras el inicio de las transferencias irregulares, la pareja adquirió diversos bienes de valor, entre ellos figuran: un turismo, una furgoneta y dos motocicletas, todos comprados con posterioridad al comienzo del desvío de dinero. Estos vehículos han sido intervenidos por los agentes, al considerarse presuntamente adquiridos con el dinero robado.

Durante el registro del domicilio que ambos compartían, la Guardia Civil incautó además: joyas, relojes de alta gama, equipos informáticos y abundante documentación, material que ahora mismo está siendo analizado para esclarecer completamente el alcance de los hechos y determinar si existen más movimientos económicos relacionados.

Hay una tercera persona investigada

Además de los dos detenidos, una tercera persona ha sido incluida en la investigación en calidad de investigada, al apreciarse indicios de posible colaboración o conocimiento de los hechos. No obstante, la investigación continúa abierta, a la espera de nueva documentación financiera que permita reconstruir con exactitud el recorrido del dinero.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Almería, que será el encargado de determinar las medidas cautelares correspondientes, mientras se instruye la causa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.