Hallan muerto a un paciente británico en las obras de una clínica de Benidorm

Un paciente de 55 años, de nacionalidad británica, ha sido encontrado muerto en una zona de obras de una clínica privada de Benidorm (Alicante) en la que se encontraba ingresado. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que pudo quedar atrapado en ese espacio y fallecer por asfixia.

El hombre desapareció el pasado 7 de febrero del centro sanitario. En un primer momento se pensó que había abandonado voluntariamente la clínica, pero la falta de noticias y las primeras comprobaciones activaron la intervención de la Policía Nacional.

Desaparición y búsqueda

Según han confirmado fuentes policiales, el paciente salió de la habitación con la intención de marcharse del centro. Sin embargo, todo indica que acabó deambulando por una zona en obras del propio recinto.

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad y realizaron distintas averiguaciones para reconstruir sus movimientos. Finalmente, el cuerpo fue localizado el 11 de febrero, cerca de cuatro días después de su desaparición.

Hipótesis de asfixia

Las circunstancias del hallazgo han llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de una muerte por asfixia. Las mismas fuentes han señalado que la postura en la que se encontraba el cadáver sugiere que pudo quedarse atrapado en ese espacio en obras sin posibilidad de salir.

Por el momento, la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. No obstante, todo apunta a que el hombre accedió por sus propios medios a esa zona restringida y que no logró abandonarla.

