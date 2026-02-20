Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Hallan muerto a un paciente británico en las obras de una clínica de Benidorm

La Policía investiga si el hombre, desaparecido el 7 de febrero, pudo quedar atrapado y fallecer por asfixia cuatro días después.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Un paciente de 55 años, de nacionalidad británica, ha sido encontrado muerto en una zona de obras de una clínica privada de Benidorm (Alicante) en la que se encontraba ingresado. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que pudo quedar atrapado en ese espacio y fallecer por asfixia.

El hombre desapareció el pasado 7 de febrero del centro sanitario. En un primer momento se pensó que había abandonado voluntariamente la clínica, pero la falta de noticias y las primeras comprobaciones activaron la intervención de la Policía Nacional.

Desaparición y búsqueda

Según han confirmado fuentes policiales, el paciente salió de la habitación con la intención de marcharse del centro. Sin embargo, todo indica que acabó deambulando por una zona en obras del propio recinto.

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad y realizaron distintas averiguaciones para reconstruir sus movimientos. Finalmente, el cuerpo fue localizado el 11 de febrero, cerca de cuatro días después de su desaparición.

Hipótesis de asfixia

Las circunstancias del hallazgo han llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de una muerte por asfixia. Las mismas fuentes han señalado que la postura en la que se encontraba el cadáver sugiere que pudo quedarse atrapado en ese espacio en obras sin posibilidad de salir.

Por el momento, la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. No obstante, todo apunta a que el hombre accedió por sus propios medios a esa zona restringida y que no logró abandonarla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Hallan muerto a un paciente británico en las obras de una clínica de Benidorm

Imágenes de la última vez que se le vio

La Guardia Civil difunde nuevas imágenes de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

Adrián Palomino

Adrián Palomino, en coma en Tailandia tras un accidente de moto: sus seguros no cubren ni el hospital ni la repatriación

Furgón de la Guardia Civil
CRIMEN XILXES

Ingresa en prisión en Castellón el presunto asesino del doble crimen de Xilxes

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Valladolid

Matan a un joven de 18 años de tres cuchilladas en el pecho junto a un colegio en Valladolid

Pelea entre un conductor de autobús y un pasajero
Agresión

Un pasajero agrede a un conductor de autobús en Tenerife tras prohibirle entrar al vehículo fumando

El chófer le dijo al joven: "Cuando acabes de echar el humo fuera, accedes a la guagua". Fue entonces cuando el usuario reaccionó de forma violenta y comenzó a insultar y amenazar al conductor.

Los servicios de emergencias en el lugar del hallazgo
Cadáver

Investigan la aparición de un cadáver flotando en la playa de Amadores, en Gran Canaria

El fallecido, que podría tener entre 40 y 50 años, no portaba ningún tipo de documentación y vestía únicamente un pantalón corto. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que podría dificultar su identificación inmediata.

EuropaPress_7278407_avion_wizz_air

Un avión aterriza de emergencia con 239 pasajeros a bordo en El Prat por humo en la cabina

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra

Investigan la presunta violación de una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Detenida a una mujer en Palma por intentar matar a su marido con una sobredosis de medicamentos

Publicidad