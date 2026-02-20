Los crímenes machistas de 2025: 48 mujeres asesinadas y más de 130.000 llamadas de auxilio al 016

Solo el año pasado, 48 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Detrás de cada cifra hay nombres y apellidos, historias que no siempre llegan a contarse. Son vidas truncadas por la forma más extrema de la violencia de género, pero esa violencia no comienza el día del crimen.

Karilena fue asesinada el 31 de enero por su pareja en Suma de Langreo (Asturias). Fue el primer crimen machista del año 2025 y desde entonces la violencia de género también ha arrasado las vidas de Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Yoanna, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia, María Pilar, María Victoria, Concepción, María Ángeles, Oriana, Rossmery, Jennifer, Sayuri, Natividad y Bouchra.

Empieza mucho antes. En lo cotidiano. En lo silencioso. En dinámicas que se instalan poco a poco y que, en muchos casos, pasan desapercibidas incluso para el entorno más cercano. Amigos y familiares no siempre detectan lo que ocurre. Es una violencia que aísla, que anula, que paraliza y que dificulta pedir ayuda.

En 2025 se dictaron 30.000 órdenes de alejamiento. Ese mismo año, el teléfono 016 recibió más de 130.000 consultas. Al otro lado de la línea, muchas mujeres buscan orientación, apoyo y una salida. A veces lo hacen en secreto. A veces es el primer paso hacia la puerta de un juzgado.

También se interpusieron miles y miles de denuncias. Denunciar es un paso clave en la protección. Sin embargo, 38 de las 48 mujeres asesinadas el año pasado no habían presentado denuncia previa. Un dato que evidencia la complejidad del problema y el peso del miedo, la dependencia o la falta de red de apoyo.

Las 48 víctimas representan la consecuencia más grave de la violencia de género. Pero el dolor y el control empiezan mucho antes, en una violencia diaria que no siempre se ve y que, en demasiadas ocasiones, solo se hace visible cuando ya es demasiado tarde.

Nueve asesinatos en lo que llevamos de 2026

El número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España desde 2003 asciende a 1.352, según los datos provisionales actualizados a 19 de febrero de 2026. En lo que va de 2026 se han contabilizado nueve asesinatos machistas a manos de parejas o exparejas, sin que a esa fecha existan casos en investigación.

La última actualización incorpora la confirmación de dos casos. El primero corresponde a una mujer de 48 años, presuntamente asesinada por su excónyuge el 17 de febrero de 2026 en la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana. La víctima, de nacionalidad española, tenía una hija menor de edad que también fue asesinada en el mismo suceso. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El segundo caso confirmado es el de una mujer de 36 años, presuntamente asesinada por su expareja el 18 de febrero de 2026 en la Comunidad de Madrid. La víctima, de nacionalidad paraguaya, tenía una hija menor de edad. También constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En 2026, el número de menores de 18 años que han quedado huérfanos por estos crímenes asciende a seis.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra tres de los nueve casos registrados este año (33,3 %). Le siguen la Comunitat Valenciana con dos (22,2 %), y Canarias, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid, con un caso cada una (11,1 % respectivamente). En el resto de territorios no se han registrado víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año.

En cuanto al país de nacimiento, seis de las víctimas (66,7 %) eran españolas y tres (33,3 %) habían nacido en otro país. En la misma proporción se distribuye el país de nacimiento de los presuntos agresores: seis españoles y tres nacidos en el extranjero.

Por tipo de relación, ocho de los nueve crímenes (88,9 %) fueron cometidos por exparejas o parejas en fase de ruptura, mientras que uno (11,1 %) correspondió a la pareja actual. En siete casos (77,8 %) no existía convivencia en el momento del crimen y en dos (22,2 %) sí convivían.

Atendiendo a la edad de las víctimas, tres tenían entre 31 y 40 años (33,3 %); dos entre 41 y 50 (22,2 %); dos entre 51 y 60 (22,2 %); una entre 61 y 70 (11,1 %) y una entre 71 y 84 años (11,1 %). No se han registrado víctimas menores de 30 años en 2026.

En relación con la tutela institucional, seis de las nueve víctimas (66,7 %) habían presentado una o más denuncias previas por violencia de género. En cinco casos la denuncia fue interpuesta por la propia víctima y en uno por otras personas. En todos los casos con denuncia previa se inició proceso judicial; en cuatro situaciones (66,7 %) la víctima continuó con el proceso y en dos (33,3 %) no lo hizo.

Cuatro de las víctimas tenían medidas de alejamiento vigentes que fueron quebrantadas por el presunto agresor. En tres de esos casos el quebrantamiento se produjo con oposición de la víctima y en uno no consta esta circunstancia.

En cuanto a los presuntos agresores, dos (22,2 %) se suicidaron tras cometer el crimen, mientras que en los siete casos restantes (77,8 %) no hubo tentativa de suicidio.

