Efemérides de hoy 21 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 21 de febrero?

El 21 de febrero de 2023, fallece en Madrid el exfutbolista gallego Amancio Amaro Varela. Es considerado una de las grandes leyendas del fútbol español. Nacido en A Coruña en 1939, inicia su carrera profesional en el Victoria Club de Fútbol. En el año 1958 ficha por el Real Club Deportivo de La Coruña. En el club gallego destaca rápidamente jugando en la posición de extremo derecho. Durante sus 4 temporadas en el club gallego, disputa 108 partidos oficiales y marca 69 goles.

En 1962 llega una oferta del Real Madrid, equipo en el que desarrolla la etapa más brillante de su carrera. Allí disputa 471 partidos oficiales, marcando 155 goles. Con la camiseta blanca conquista un palmarés de nueve ligas, tres copas y una Copa de Europa. Durante estos años se consolida como un futbolista español de referencia, llegando a formar parte de la Selección Española de Fútbol que logra ganar la Eurocopa de 1964 ante la Unión Soviética.

Un 21 de febrero, pero de 1947, el inventor Edwin H. Land presenta la Polaroid Land 95, la primera cámara fotográfica capaz de producir imágenes instantáneas. Land, científico y fundador de la Polaroid Corporation, sorprende ante la Sociedad Óptica Estadounidense con un sistema revolucionario que combina película y revelado en un solo paso, permitiendo obtener una copia de la fotografía en aproximadamente un minuto tras el disparo.

Está construida con un objetivo de 130 mm. La base de revelado automático de la Polaroid 95 se basa en dos láminas de material sensible adheridas con químicos integrados, cuya presión al pasar entre rodillos inicia automáticamente el proceso de positivado de la imagen. Esta cámara marca el inicio de una nueva era en la captura y procesamiento de imágenes.

¿Qué pasó el 21 de febrero?

1714.- Se crea la Real Armada española, que aglutina en una sola institución estatal las diversas fuerzas navales existentes hasta entonces.

1807.- El papa Pío VII concede al rey Carlos IV la facultad de enajenar la séptima parte de los bienes de la Iglesia española para aliviar la situación de la Hacienda pública.

1809.- La Junta de Zaragoza capitula ante el ejército francés, tras uno de los asedios más mortíferos de la guerra de Independencia.

1848.- Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, documento político y económico de gran influencia en el movimiento revolucionario.

1901.- El científico más popular del siglo XX por su teoría de la relatividad, Albert Einstein, obtiene la ciudadanía suiza, unos años más tarde de renunciar a su nacionalidad alemana.

1915.- Se inaugura la Exposición Universal de San Francisco, muestra que celebraba la apertura del Canal de Panamá.

1924.- El general Primo de Rivera clausura el Ateneo de Madrid y destierra al escritor Miguel de Unamuno a la isla de Fuerteventura.

1972.- El presidente de EEUU, Richard Nixon, y el líder chino, Mao Tse-Tung, se entrevistan en Pekín durante la guerra fría.

1988.- Julio Anguita es elegido secretario general del Partido Comunista de España.

1995.- El Tribunal Supremo estadounidense confirma que el sistema operativo Windows (Microsoft) no replicó la interfaz gráfica de Macintosh (Apple).

2022.- Rusia reconoce la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk.

¿Quién nació el 21 de febrero?

1817.- José Zorrilla, poeta y dramaturgo español.

1861.- Torcuato Luca de Tena, periodista español, fundador del diario ABC.

1933.- Nina Simone, cantante y pianista estadounidense.

1967.- José Miguel Antunez, jugador de baloncesto español.

1980.- Tiziano Ferro, cantante italiano.

1996.- Sophie Turner, actriz británica.

¿Quién murió el 21 de febrero?

1911.- Isidro Nonell, pintor modernista español.

1924.- Mateo Inurria, escultor español.

1934.- Augusto César Sandino, general nicaragüense.

1965.- Malcolm X, activista afroamericano.

2008.- Robin Moore, escritor estadounidense.

2016.- Eugenio Martín Rubio, meteorólogo español.

¿Qué se celebra el 21 de febrero?

El 21 de febrero se celebra el Día Mundial del Pangolín.

Horóscopo del 21 de febrero

Los nacidos el 21 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 21 de febrero

Hoy, 21 de febrero, se celebran san Pedro y san Damián.