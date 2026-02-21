Fatal accidente: Una grúa municipal pierde el control y deja dos muertos en Gijón

Dos hombres han perdido la vida este viernes por la noche en Gijón, después de que el conductor de una grúa municipal sufriera un "síncope" mientras circulaba en la avenida de Oviedo.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 21:45 horas. El vehículo transportaba una furgoneta y se dirigía a la avenida de la Constitución, cuando de repente el gruista sufrió un "síncope" y terminó chocando la grúa y el vehículo que transportaba, contra un establecimiento situado en la misma vía.

Durante la trayectoria descontrolada, la grúa se llevó por delante a un peatón que caminaba por la acera en ese momento, y terminó con su vida. Tanto el conductor, de alrededor 40 años, como el viandante, de unos 66 años, fallecieron a causa del impacto.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local que mantienen abierta la investigación, para determinar con exactitud las circunstancias del suceso. También intervinieron efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, quienes aseguraron la zona y adoptaron medidas preventivas, como la desconexión de la batería del vehículo siniestrado, para evitar riesgos añadidos.

La avenida de Oviedo ha permanecido parcialmente cortada al tráfico durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas de intervención y retirada de los vehículos implicados.

Otro atropello en Gijón

Hace tan solo un mes, ocurría un suceso similar también en Gijón, cuando un joven de 19 años era detenido tras provocar un atropello múltiple durante la madrugada en un polígono industrial de Gijón, causando nueve heridos: tres leves y seis graves. El conductor, que solo llevaba cuatro meses en posesión del permiso de conducir, arremetía su vehículo contra varios peatones.

Los hechos ocurrieron a la 1:30h de la madrugada, en la calle María González, en el polígono de Somonte, que es una zona conocida por ser un punto frecuente de carreras ilegales.

El conductor del vehículo resultó ileso, y su acompañante sufrió lesiones de carácter leve. Los heridos fueron evacuados al Hospital de Cabueñes. El joven, vecino de Gijón, está siendo investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave, aunque las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al detenido, arrojaron resultados negativos.

