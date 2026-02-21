Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza) en un deceso que se investiga como posible accidente laboral, según ha confirmado la Policía Nacional.

El suceso se ha producido a primera hora de este sábado, sobre las 6.00 horas, cuando el hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha mostrado en nombre del sindicato sus condolencias y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido.

A la espera de lo que determine la autopsia, la muerte se investiga, en principio, como un accidente laboral, ya que se produjo durante su jornada. De hecho, la máquina con la que trabajaba ha quedado precintada. "Si la causa del fallecimiento hubiera sido un infarto, se consideraría un accidente no traumático; y si se debiera a otro tipo de cuestión, sería un accidente traumático", ha explicado Clarimón.

"Estaríamos hablando de la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas. Veníamos de meses sin malas noticias y, de repente, tres", ha lamentado el responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón.

