Condenado a medio siglo de prisión por violar, secuestrar y torturar a una menor

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 49 años y 11 meses de prisión impuesta a un joven por someter a su pareja, una menor de edad en el momento de los hechos, a un prolongado episodio de violencia física y sexual, además de intentar matarla tras mantenerla retenida durante más de un mes en varias viviendas de Fuenlabrada, Madrid.

Según los hechos declarados probados, el acusado, que tenía 19 años en 2021, convenció a la víctima, de 16, para que conviviera temporalmente con él bajo falsas promesas. Lejos de tratarse de una estancia voluntaria y breve, la joven quedó atrapada en una situación de control absoluto, aislamiento y agresiones constantes.

35 días de infierno para la joven

Durante 35 años, el agresor ejerció un dominio total sobre la menor, a la que golpeó de forma reiterada, agredió sexualmente en varias ocasiones y sometió a un régimen de vigilancia permanente, impidiéndole cualquier contacto con el exterior. La violencia fue aumentando progresivamente, llegando a causarle lesiones de extrema gravedad que pusieron su vida en serio peligro.

La víctima se encontraba en estado crítico

Tras un primer periodo en una vivienda familiar, el acusado trasladó a la joven a otro domicilio donde alquiló una habitación. Allí reforzó el aislamiento para evitar que se relacionara con el resto de inquilinos. Finalmente, el 23 de noviembre, la víctima consiguió escapar momentáneamente y pedir ayuda. Fue hallada en un estado crítico, con múltiples hematomas, heridas abiertas y signos evidentes de haber sufrido una agresión prolongada.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó al acusado por intento de asesinato con agravantes de género y parentesco, agresión sexual, detención ilegal, malos tratos habituales, trato degradante, amenazas y lesiones, además de imponerle una indemnización superior a 200.000 euros. El fallo fue posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La versión del condenado

En su recurso ante el Supremo, el condenado trató de desacreditar el testimonio de la víctima y alegó que su consumo de alcohol y drogas había "afectado en su conducta". Sin emabargo, el alto tribunal ha rechazado estos argumentos, destacando la coherencia del relato de la joven, el respaldo de los informes médicos y la existencia de pruebas materiales que corroboran lo ocurrido.

