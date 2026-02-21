Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

AGRESIÓN SEXUAL

Condenado a medio siglo de prisión por violar, secuestrar y torturar a una menor

El acusado intentó matar a la víctima tras mantenerla retenida durante más de un mes en varias viviendas de Fuenlabrada.

Fachada exterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Fachada exterior del Tribunal Superior de Justicia de MadridEFE

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 49 años y 11 meses de prisión impuesta a un joven por someter a su pareja, una menor de edad en el momento de los hechos, a un prolongado episodio de violencia física y sexual, además de intentar matarla tras mantenerla retenida durante más de un mes en varias viviendas de Fuenlabrada, Madrid.

Según los hechos declarados probados, el acusado, que tenía 19 años en 2021, convenció a la víctima, de 16, para que conviviera temporalmente con él bajo falsas promesas. Lejos de tratarse de una estancia voluntaria y breve, la joven quedó atrapada en una situación de control absoluto, aislamiento y agresiones constantes.

35 días de infierno para la joven

Durante 35 años, el agresor ejerció un dominio total sobre la menor, a la que golpeó de forma reiterada, agredió sexualmente en varias ocasiones y sometió a un régimen de vigilancia permanente, impidiéndole cualquier contacto con el exterior. La violencia fue aumentando progresivamente, llegando a causarle lesiones de extrema gravedad que pusieron su vida en serio peligro.

La víctima se encontraba en estado crítico

Tras un primer periodo en una vivienda familiar, el acusado trasladó a la joven a otro domicilio donde alquiló una habitación. Allí reforzó el aislamiento para evitar que se relacionara con el resto de inquilinos. Finalmente, el 23 de noviembre, la víctima consiguió escapar momentáneamente y pedir ayuda. Fue hallada en un estado crítico, con múltiples hematomas, heridas abiertas y signos evidentes de haber sufrido una agresión prolongada.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó al acusado por intento de asesinato con agravantes de género y parentesco, agresión sexual, detención ilegal, malos tratos habituales, trato degradante, amenazas y lesiones, además de imponerle una indemnización superior a 200.000 euros. El fallo fue posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La versión del condenado

En su recurso ante el Supremo, el condenado trató de desacreditar el testimonio de la víctima y alegó que su consumo de alcohol y drogas había "afectado en su conducta". Sin emabargo, el alto tribunal ha rechazado estos argumentos, destacando la coherencia del relato de la joven, el respaldo de los informes médicos y la existencia de pruebas materiales que corroboran lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Tres guardias civiles de Lugo le salvan la vida a un niño de 2 años por segundos: "Con él respiramos todos"

Los guardias civiles junto al pequeño y sus padres

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Fachada exterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Condenado a medio siglo de prisión por violar, secuestrar y torturar a una menor

Protesta por la violencia de género

Una mujer asesinada cada cinco días: 2026 dispara las alarmas por violencia machista

Imagen de archivo de la estación de Calatayud
Adif

Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
ROBO

Detenida en Almería una empleada acusada de desviar 629.000 euros de su empresa a las cuentas de su pareja

La Guardia Civil interviene media tonelada de adormidera robada, la planta con la que se producen fármacos como la codeina o morfina
OPERACIÓN ANTIDROGA

La Guardia Civil interviene media tonelada de adormidera robada, la planta con la que se producen fármacos como la codeina o morfina

Se ha detenido a tres personas que habrían robado las plantas en campos de Albacete y las enviaban por correo a Málaga, Ávila, Mallorca y EE.UU.

Policía Gijón
ACCIDENTE

Fatal accidente: Una grúa municipal pierde el control y deja dos muertos en Gijón

Tanto el conductor, de alrededor 40 años, como el viandante, de unos 66 años, fallecieron a causa del impacto.

Efemérides de hoy 21 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 21 de febrero?

Efemérides de hoy 21 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 21 de febrero?

Tolerancia Cero (Sección) Horizontal logo

Los crímenes machistas de 2025: 48 mujeres asesinadas y más de 130.000 llamadas de auxilio al 016

El exnúmero dos de la Policía Nacional José Ángel González

¿Podía haber activado el protocolo por violencia de género el médico que atendió a la agente presuntamente agredida sexualmente por el ex DAO?

Publicidad