VioGén ampliará sus indicadores de riesgo para incluir la violencia digital y las agresiones a embarazadas

El Ministerio del Interior ultima una reforma del sistema VioGén para ampliar los indicadores que permite evaluar el riesgo en los casos de violencia de género.

La comisaria Belén Crego, responsable de VioGénEFE

María del Álamo
Publicado:

Un año después de la implantación de VioGén 2, los responsables del programa han hecho un balance de su funcionamiento y han adelantado las líneas que determinarás su próxima evolución. Desde 2007, los cuerpos policiales han efectuado más de ocho millones de valoraciones y el sistema ha acumulado cerca de 900.000 casos, de los que más de 100.000 continúan en activo.

Un sistema en revisión constante

Belén Crego, responsable de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior, explica que VioGén es una herramienta en continua revisión y evolución. En los últimos años se han incorporado, entre otros avances, la evaluación del riesgo para menores, planes de seguridad personalizados para las víctimas, protocolos sobre agresores persistentes (perfil peligroso de que agrade a varias mujeres a lo largo de su vida y supone alrededor del 11% del total de agresores identificados en VioGén) y el Protocolo Cero, que permite activar casos sin denuncias previas. Alrededor del 25% o 30% de los nuevos casos que entran en el sistema se realizan mediante el Protocolo Cero y ha favorecido que muchas víctimas acaben denunciando tras la intervención policial.

Nuevas señales para anticipar la violencia

Según ha avanzado Crego, este año se incorpora una revisión profunda de los indicadores de riesgo, así como de los formularios de valoración de las víctimas, que recogen la información clave de cada caso para determinar el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida por el maltratador.

El jefe de Prevención y Estudios de Violencia de Género y Sexual de la Secretaría del Estado de Seguridad, Juan José López Ossorio, ha indicado la revisión se realiza mediante un análisis científico de las características de los agresores y la forma en la que pueden predecir su comportamiento. "Siempre hemos estado analizando y recalibrando los instrumentos, pero ahora vamos a hacer un cambio notable, un cambio importante en la valoración del riesgo", añade.

Entre los nuevos indicadores figuran la violencia digital, los intentos de estrangulamiento, las agresiones durante el embarazo y las amenazas contra hijos menores en contextos de violencia vicaria. Además, el equipo trabaja para detectar factores de inminencia, patrones de control y acontecimientos críticos que permitan alertar de un posible feminicidio.

Desde el Interior subrayan que VioGén ha contribuido a salvar vidas y a frenar las agresiones graves, y recuerdan que desde que existen estadísticas oficiales los feminicidios han descendido más de un 20%.

