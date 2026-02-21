La Guardia Civil interviene media tonelada de adormidera robada, la planta con la que se producen fármacos como la codeina o morfina

Los agentes han localizado 527 kilogramos de Papaver somniferum, más conocida como adormidera o amapola real, almacenados en sacas en Los Alcázares, Murcia. La organización criminal se dedicaba a robar en el campo la planta y después enviaba por correo cápsulas secas de estas plantas a Mallorca, Ávila, Málaga y también a algunas poblaciones de Estados Unidos, por eso ha sido fundamental la intervención de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil.

Enviaban la adormidera por correo postal

La operación comenzó con la intervención de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras el análisis, se determinó que era Papaver somniferum, na planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados, como por ejemplo morfina. En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios, todos ubicados en el municipio de Los Alcázares, Región de Murcia.

Tres detenidos de origen indio

Los detenidos estaban relacionados con hurtos recientes en Albacete. En una primera fase, los investigadores analizaron la documentación y el contenido de los paquetes intervenidos, desplazándose posteriormente al municipio de Los Alcázares con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos remitentes. Estas gestiones permitieron identificar a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India. La investigación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración del Equipo de Fiscalía y Fronteras, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.