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Muere una mujer al caer desde la Muralla de Lugo

La Policía Nacional investiga los hechos para determinar si fue un accidente.

Muralla de Lugo

Muralla de LugoEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
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Durante la madrugada de este domingo, 3 de mayo, ha fallecido una mujer tras caerse de la Muralla de Lugo. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar si fue un accidente o un intento autolítico.

Las autoridades también han confirmado que recibieron la alerta sobre las 6.00 horas, donde se informaba que una mujer, que se encontraba herida, entre las puertas del Carme y de Santiago, a la altura del pub Lume.

A la zona se desplazaron los agentes, que vieron que la víctima tenía una herida muy grave en la cabeza, y fue trasladada en ambulancia al hospital de Lugo. Falleció debido a la gravedad de los daños que presentaba.

La Policía Nacional investiga los hechos para conocer las causas de la muerte.

Muerte por la caída de un techo

En el pasado mes de febrero, una mujer de 46 años falleció al caerle un techo de una nave industrial encima durante el temporal de viento en Barcelona.

Fue ingresada en el hospital Vall d'Hebron, donde fue ingresada en estado crítico. Los Mossos d'Esquadra investigaron la muerte de la víctima como un accidente laboral, informaron en un comunicado. Los agentes recibieron la llamada a las 12.19 horas, donde varias partes del edificio, ubicado en el distrito de Sant Andreu, cayeron por la fuerza del viento encima de la mujer.

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