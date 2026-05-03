Muere la influencer Kiersten Dyke por un cáncer de piel a los 25 años

El pasado 26 de abril, se comunicaba la muerte de Kiersten Dyke, una 'influencer' de 24 años que se hizo famosa en redes por compartir su día a día conviviendo con la enfermedad de cáncer de piel. Su fallecimiento se anunció en la página de 'GoFundMe' que se creó, en un principio, para ayudar a cubrir los gastos médicos.

"Falleció en paz"

Su novio, Dominic Cinfio, compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Dyke, donde se despide de ella en un texto que acompaña a las imágenes. Dentro de este, cuenta que su novia "no sintió dolor" y "falleció en paz", acompañada de sus seres queridos.

Cinfio también explica que su novia se había reunido hace poco con su médico para valorar su participación en ensayos clínicos: "Estaba muy ilusionada por empezar el proceso", publicó.

La realidad a través de las redes

Kiersten Dyke, de origen norteamericano, empezó a ganar seguidores al publicar vídeos de su lucha contra un melanoma en estadio 2, que se lo diagnosticaron en 2022 tras revisarle un lunar. En 2023, le operaron para extirparle la mancha. La joven dijo que su médico decidió no realizarle una disección de ganglios linfáticos. Ella reconoció que "resultó ser un gran error".

Semanas más tarde, confirmó que su cáncer de piel estaba en la etapa 2B y fue sometida a otra operación para extirparle un par de ganglios linfáticos. En 2024 celebró un año sin rastro de la enfermedad y se dedicó a documentar varios viajes que hizo por el mundo.

Sin embargo, a finales del mismo año, le diagnosticaron un melanoma metastásico en estadio 3. Empezó la inmunoterapia en febrero de 2025 y en marzo recibió cinco sesiones de radioterapia en dos semanas. En junio recibió el pronóstico de que su cáncer estaba en fase 4.

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