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Caso Kitchen

Un inspector jefe de la Policía Nacional revela que la trama se refería a Rajoy como 'El Barbas' o 'El Asturiano'

El excomisario Villarejo cifró en 15 millones un plan para tumbar el caso Gürtel, según el instructor de Asuntos Internos.

Juicio por la Operaci&oacute;n Kitchen

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Continúa el juicio de la 'operación Kitchen', la presunta operación parapolicial para espiar y robar documentos al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

En la jornada de este lunes ha declarado, el instructor de Asuntos Internos que investigó la causa. Según su testimonio, el excomisario José Manuel Villarejo informaba directamente al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

El instructor, que es inspector jefe de la Policía Nacional, ha confirmado que los reportes de Villarejo iban dirigidos “fundamentalmente a ‘Chisco’, el secretario de Estado”, a quien el excomisario consideraba coordinador de la operación. Según el testigo, Villarejo “manejaba” al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente informaba de los movimientos del extesorero y de su esposa a cambio de pagos de fondos reservados.

El investigador ha recordado que el propio Villarejo propuso hacer policía a Ríos “para tenerle trincado” y evitar fugas de información. El chófer aprobó su ingreso en el cuerpo. En una conversación grabada, Martínez preguntó al excomisario quién pagaba al chofer, al que llamaban “el cocinero”.

Referencias a Mariano Rajoy

Según se ha expuesto durante la sesión de este lunes, Villarejo amenazó con “llevarse por delante” a Mariano Rajoy, apodado “el asturiano” o “el barbas”, por la gestión de la operación Kitchen. Los investigadores atribuyeron ese sobrenombre al expresidente cuando encontraron una conversación en la que el propio Villarejo explicaba que “el asturiano” se refería a Rajoy.

Según ha relatado el inspector jefe de Asuntos Internos, Villarejo trató de ejercer presión para lograr una reunión con el “número uno” y el “número dos”, el ministro del Interior y el secretario de Estado, y así influir en el curso de los acontecimientos.

Durante la vista también se ha recordado que Villarejo cifró en 15 millones de euros un encargo para anular el caso Gürtel, proyecto que, según los investigadores, le habría propuesto el exfiscal fallecido Ignacio Peláez. Los diarios del excomisario mencionan reuniones sobre este intento y contactos con Bárcenas y Francisco Martínez, aunque el testigo ha precisado que no vieron “claro” que hubiera habido un desarrollo posterior.

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