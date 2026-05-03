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Accidente múltiple con 16 vehículos en Cantabria por una granizada

No ha sido necesario cortar el tráfico y hay heridos leves.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Accidente múltiple con 16 vehículos en Cantabria por una granizada | EuropaPress

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, 16 vehículos han colisionado en cadena debido a una granizada inesperada en Cantabria. El accidente fue a la salida del túnel de Gedo, en la localidad de Somahoz (Los Corrales de Buelna), en la A-67. No ha causado ningún herido de gravedad.

El choque se ha producido en dirección a Santander, con algún herido leve, pero sin necesidad de cortar el tráfico, señalaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria a EFE. Todos los vehículos implicados se encuentran en el arcén de la derecha para que el tráfico pueda circular con normalidad por el carril izquierdo de la carretera, comunicaron las mismas fuentes.

Precaución en la A-8

La Guardia Civil de Tráfico se ha desplazado hasta la zona, mientras la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa en sus redes sociales que han sido 16,2 litros los registrados en una hora en Los Corrales. También ha avisado de que esta tormenta se está moviendo hacia el este, siguiendo, aproximadamente, la A-8 al sur de la Bahía de Santander.

La AEMET ha pedido mucha precaución en la A-8, entre Santander y Castro Urdiales, ya que esta tormenta puede descargar chubascos fuertes acompañados de granizo.

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