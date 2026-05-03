León XIV denuncia el deterioro de la libertad de prensa y recuerda a los periodistas víctimas de la violencia

El Papa León XIV ha denunciado este domingo la vulneración recurrente de la libertad de prensa en distintos países del mundo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde el Palacio Apostólico y durante el rezo del Regina Caeli, el pontífice ha advertido que este derecho fundamental sigue siendo infringido, en ocasiones de manera evidente, y en otras de forma más sutil.

El representante de la Iglesia Católica ha subrayado que el ejercicio del periodismo continúa enfrentándose a múltiples amenazas, desde la censura directa hasta presiones menos visible que limitan la labor informativa. En este contexto, ha querido recordar especialmente a los numerosos periodistas y reporteros que han perdido la vida, o han sido víctimas de la violencia en zonas de conflicto, destacando el compromiso y el riesgo que asumen en su trabajo diario.

Una información libre e independiente

La jornada, promovida por organismos internacionales, pone el foco en la importancia de garantizar el acceso a una información libre e independiente, como base para sociedades democráticas y para la protección de los derechos humanos. Según los últimos informes globales, la situación de la libertad de prensa ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años, alcanzando niveles preocupantes que no se registraban desde hace más de una década.

Durante su intervención, León XIV también ha tenido palabras de carácter espiritual dirigidas a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Ha recordado que el mes de mayo está tradicionalmente dedicado a la Virgen María, y ha invitado a encomendar a su intercesión oraciones por la unidad de la Iglesia, y por la paz en el mundo.

El pontífice, que se acerca al primer aniversario de su elección, ha combinado así un mensaje de denuncia sobre la situación global del periodismo, con una llamada a la reflexión y a la oración, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones que afectan directamente al ejercicio de la libertad de expresión.

El Lehendakari, Imanol Pradales, visitará a León XIV

El Papa León XIV ha invitado al lehendakari, Imanol Pradales, a la Audiencia General que se celebrará el próximo 13 de mayo en el Vaticano. Para el Gobierno Vasco se trata de un encuentro de "alto valor", que refuerza su presencia institucional en el ámbito internacional.

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