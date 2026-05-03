Detenido por agresión sexual e intento de asesinato a una mujer que conoció en una aplicación de citas

Los Mossos d'Esquadra han detenido el pasado 16 de abril en Arenys de Mar (Maresme) a un hombre de 30 años como presunto autor de una agresión sexual. La investigación se inició a mediados del mes de febrero, cuando se notificó al cuerpo policial catalán del ingreso de una mujer a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Badalona, con un pronóstico grave. Las primeras gestiones permitieron constatar que la víctima presentaba lesiones de gravedad compatibles con una agresión sexual, así como varias fracturas.

Conoció a la víctima en una aplicación de citas

Según la investigación, la víctima conoció al presunto autor de los hechos a través de una aplicación de citas de mensajería instantánea. El hombre utilizaba diferentes perfiles falsos para contactar con mujeres y seleccionar posibles víctimas. Una vez se ganó su confianza, la extorsionó para conseguir dinero, la aisló progresivamente de su entorno familiar y, finalmente, la agredió, tanto física como sexualmente.

Con la información recopilada, los investigadores identificaron al hombre y la autoridad judicial decretó una orden de búsqueda y arresto, dado que el detenido contaba con antecedentes en Estados Unidos por hechos similares. Ya ha pasado a disposición judicial como presunto autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, delitos contra la integridad moral y extorsión.

Consejos para comunicarse con seguridad

Desde el cuerpo policial recuerdan que las aplicaciones de mensajería instantánea forman parte del día a día, a pesar de que un uso poco seguro de esas herramientas también puede abrir la puerta a estafas, robo de información personal o incluso a suplantaciones de identidad. Es por eso que dan cinco consejos básicos para usar esas aplicaciones con seguridad.

Evitar interactuar con personas desconocidas o perfiles sospechosos

La policía recomienda no aceptar conversaciones, invitaciones ni llamadas de personas desconocidas, especialmente si el perfil no tiene fotos reales, poca actividad o genera desconfianza. Los perfiles falsos a menudo se utilizan para ganar confianza, obtener información personal o estafar.

Desconfía de mensajes inesperados o con tono de urgencia

El cuerpo policial explica que los mensajes que reclaman una respuesta inmediata, piden datos personales o códigos de verificación, suelen ser intentos de estafa, a pesar de que aparentemente provengan de un contacto conocido. Se recomienda que, en caso de duda, se verifique la información antes de responder.

No hagas clic en enlaces ni descargues archivos de origen desconocido

Los enlaces que se reciben por mensajería pueden conducir a webs fraudulentas o instalar programas maliciosos en el dispositivo. Se recomienda que, si no estás seguro de quién manda el mensaje, no abras enlaces.

Revisa y limita tu configuración de privacidad

Configura quién puede ver tu foto de perfil, tu estado o tu información personal. El cuerpo policial recomienda evitar que estos datos sean públicos.

Protege tu cuenta y mantén tu dispositivo actualizado

Por último, se recomienda activar la verificación en dos pasos y utilizar sistemas de bloqueo con el PIN, huella digital o reconocimiento facial.