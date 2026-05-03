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Juanma Moreno: "En la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas para acceder a una vivienda"

El candidato a la reelección de la Junta de Andalucía ha acudido este domingo a Dos Hermanas, para abordar temas como la vivienda, las comunicaciones o la ley de sucesión, de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo.

Juanma Moreno anuncia nuevos proyectos: "En la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas de acceso a una vivienda"

Juanma Moreno: "En la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas para acceder a una vivienda"

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Marta Alarcón
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El presidente y candidato a la reelección de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido este domingo a Dos Hermanas, Sevilla, para abordar temas como la vivienda o la ley de sucesión, de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo.

Moreno ha anunciado ante los medios de comunicación, que tienen varios proyectos para la esta ciudad, como la creación de un nuevo instituto de secundaria, un nuevo colegio de infantil "con 450 plazas nuevas", y para el que van a destinar una inversión de siete millones de euros. Además, ha desvelado que van a hacer un centro de salud en Entrenúcleos, con una obra que les costará "14 millones de euros".

Una mejora de las comunicaciones

Por si esto no fuera suficiente, se ha comprometido a mejorar las comunicaciones, incorporando "5 nuevas unidades móviles", y extendiendo la línea de metro hasta Entrenúcleos.

El candidato a la reelección de la Junta de Andalucía ha querido anunciar los nuevos proyectos de vivienda que tiene en mente: "En Andalucía hemos multiplicado por cuatro las viviendas protegidas impulsadas, más de 15.700 en estos siete años, y vamos a aprobar la segunda fase con 20.000 viviendas protegidas, y otras 22.000 en rehabilitación, de manera que se van a facilitar 66.000 viviendas en alquiler asequible. Con todo este plan, en la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas de acceso a una vivienda".

Se elimina el impuesto de sucesión

También ha querido hacer alusión a la ley de sucesión, y ha anunciado la eliminación "del impuesto de sucesión" y donaciones, cuando se trate de una donación de viviendas en hermanos, algo que según él, "era muy reclamado por parte de la población".

Moreno ha anunciado que entre las medidas, también van "a ampliar el precio máximo" para aplicar los tipos reducidos a las transmisiones: "Es verdad que lo tenemos en 150.000 euros, pero es que hoy en día, no hay vivienda que se construya a ese precio. Así que vamos a subirla para adaptarnos al mercado para que sea un mercado habitual", ha afirmado.

"No somos un experimento"

Ha concluido su intervención con un análisis final de estos días de campaña, y ha asegurado que se siente muy "optimista" por todo el cariño que ha recibido en las diferentes ciudades en las que ha estado. "Creo que el PP de Andalucía no representa una oferta electoral clásica, no somos un partido que viene a buscar un salvavidas, somos un proyecto de Gobierno, con experiencia de Gobierno durante siete años, y por lo tanto, no somos un experimento. Somos fiabilidad, seguridad y estabilidad", ha sentenciado.

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