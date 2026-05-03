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Una explosión de gas deja un herido en una vivienda de Cádiz

El suceso ha ocurrido a las 09:00h de este domingo, en un inmueble de "construcción precaria".

Imagen del lugar de los hechos

Imagen del lugar de los hechos@BomberosCbpc

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Marta Alarcón
Publicado:

Una bombona ha provocado una explosión de gas en una vivienda en Chiclana, Cádiz, ocasionando el derrumbe total del edifico, y dejando a una persona herida.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en su cuenta de X este domingo, el suceso ha ocurrido a las 09:00h de esta mañana, en un inmueble de "construcción precaria", en la pedanía de Pago del Humo, en Chiclana.

Cuando el personal de emergencia ha llegado al lugar del incidente, se han encontrado la vivienda completamente "colapsada". El propietario y único ocupante de la vivienda, ha sido trasladado al hospital con lesiones y quemaduras.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, y cuatro efectivos del parque de bomberos de Chiclana con dos camiones: una autobomba urbana pesada y una autobomba rural pesada.

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Hace menos de un mes ocurría un suceso similar, pero esta vez en Menorca, donde una mujer de 70 años perdía la vida a causa de una explosión de gas en su vivienda de Es Migjorn Gran. Según indicaron fuentes del centro sanitario, la víctima, que había sido ingresada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no logró sobrevivir a las quemaduras que le ocasionó la explosión de gas.

El jefe de los bomberos de Menorca, Juan José Franch, aseguraba que poco después de la medianoche se recibía el aviso de la explosión en una vivienda de la calle María Auxiliadora, lugar al que se desplazaron rápidamente los agentes de guardia.

Tras rescatar a la víctima malherida y trasladarla al hospital, los bomberos extinguieron el incendio generado por el combustible.

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Hace tan solo dos días, una persona perdía la vida después de que se originase un incendio en un edificio en Rota, Cádiz. Según trasladaron desde el 112 Andalucía a EFE, varias personas dieron el aviso alrededor de las 20:35 horas, por un fuego declarado en el interior de una vivienda de una tercera planta. Las llamas provocaron un intenso humo negro que salía de las ventanas.

Cuando los efectivos llegaron al lugar de los hechos, encontraron a una persona atrapada en el interior del edificio en llamas. Desafortunadamente, la Policía terminó informando que la persona, de la que aún se desconocen más datos personales, había fallecido y que se había abierto el correspondiente protocolo judicial.

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