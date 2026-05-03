Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump planea retirar "más de 5.000 soldados" de Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de retirar "mucho más de 5.000" militares estadounidenses desplegados en Alemania, en un momento de creciente tensión internacional marcado por la guerra con Irán y las discrepancias con sus aliados europeos.

La medida se produce mientras Washington evalúa una propuesta presentada por Teherán para poner fin al conflicto en un plazo de 30 días. El plan iraní incluye demandas como garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses de la región, levantamiento de sanciones y compensaciones económicas. Aunque Trump ha confirmado que revisará el documento, se ha mostrado crítico al afirmar que Irán "no ha pagado un precio suficiente", lo que pone en duda un acuerdo inmediato.

En este contexto, la retirada de tropas de Alemania no solo responde a razones operativas, sino también políticas. La decisión llega tras las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien cuestionó la gestión estadounidense del conflicto. Desde Washington, se reprocha a varios países europeos su falta de implicación en la guerra, iniciada a finales de febrero, lo que ha tensado las relaciones dentro de la OTAN.

Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 36.000 soldados en territorio alemán, por lo que el repliegue anunciado supone un ajuste significativo que podría ejecutarse en los próximos meses. Analistas interpretan este movimiento como una forma de presión estratégica para forzar un mayor respaldo europeo, en paralelo a unas negociaciones con Irán que siguen abiertas, pero sin avances decisivos.

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