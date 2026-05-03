Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump planea retirar "más de 5.000 soldados" de Alemania
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de retirar "mucho más de 5.000" militares estadounidenses desplegados en Alemania, en un momento de creciente tensión internacional marcado por la guerra con Irán y las discrepancias con sus aliados europeos.
La medida se produce mientras Washington evalúa una propuesta presentada por Teherán para poner fin al conflicto en un plazo de 30 días. El plan iraní incluye demandas como garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses de la región, levantamiento de sanciones y compensaciones económicas. Aunque Trump ha confirmado que revisará el documento, se ha mostrado crítico al afirmar que Irán "no ha pagado un precio suficiente", lo que pone en duda un acuerdo inmediato.
En este contexto, la retirada de tropas de Alemania no solo responde a razones operativas, sino también políticas. La decisión llega tras las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien cuestionó la gestión estadounidense del conflicto. Desde Washington, se reprocha a varios países europeos su falta de implicación en la guerra, iniciada a finales de febrero, lo que ha tensado las relaciones dentro de la OTAN.
Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 36.000 soldados en territorio alemán, por lo que el repliegue anunciado supone un ajuste significativo que podría ejecutarse en los próximos meses. Analistas interpretan este movimiento como una forma de presión estratégica para forzar un mayor respaldo europeo, en paralelo a unas negociaciones con Irán que siguen abiertas, pero sin avances decisivos.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán planea convertir una universidad bombardeada en un museo de la guerra
Las autoridades iraníes quieren transformar una facultad dañada en el centro del país en un espacio que documente los ataques de Israel y Estados Unidos. El rector de la Universidad de Tecnología de Isfahán ha asegurado que el lugar se preservará "para dar testimonio de la opresión sufrida", mientras se construirá un nuevo edificio en otra ubicación. Los daños en instalaciones y equipos se estiman en unos 9,5 millones de euros.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán ejecuta a otro preso kurdo y suma tres ajusticiados en un fin de semana
Las autoridades iraníes han ejecutado a Mehrab Abdollahzadeh, condenado por la muerte de un agente durante las protestas de 2022 tras el caso de Mahsa Amini. Con esta ejecución, son ya tres los presos kurdos ajusticiados en los últimos días, según fuentes oficiales.
Las ejecuciones se producen en un contexto de creciente presión interna, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de la pena de muerte contra opositores y minorías.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel anuncia la adquisición a EEUU de dos nuevos escuadrones
Este domingo, el Ministerio de Defensa de Israel, ha anunciado la compra de dos nuevos escuadrones de aviones de combate F-35 y F-15IA a las compañías estadounidenses: Lockheed Martin y Boeing.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Donald Trump revisará el plan de Irán para la guerra, pero duda que sea "aceptable"
El presidente de Estados Unidos ha confirmado que analizará una nueva propuesta de Teherán para poner fin al conflicto, aunque se ha mostrado escéptico sobre su viabilidad. "No puedo imaginar que sea aceptable", ha afirmado, en referencia a las condiciones planteadas por Irán.
El plan iraní, trasladado a través de mediadores, busca avanzar hacia un acuerdo que permita frenar la guerra, aunque Washington mantiene sus reservas y no descarta retomar la presión militar si no se alcanzan sus exigencias.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán carga contra Trump por jactarse de actuar "como piratas"
Irán ha condenado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que calificó de “piratería” la incautación de buques iraníes por parte de Estados Unidos. Lo ha hecho mediante un comunicado en la red social X, por parte del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel admite haber dañado un convento católico en el sur de Líbano
Este sábado, el Ejército israelí reconocía haber dañado parte de la infraestructura de un convento católico, ubicado en el sur de Líbano, aunque ha negado haberlo "demolido", justificando que el ataque contra el espacio religioso respondía a la ofensiva dirigida contra la milicia chií Hezbolá.
Última hora de la guerra de Irán en directo: EEUU informa de que ha "desviado" 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán
Este sábado, las autoridades de Estados Unidos informaban de que "habían desviado ya un total de 48 buques", desde el inicio del bloqueo naval impuesto a Irán. "En los últimos 20 días han sido redirigidos 48 buques para garantizar el cumplimiento del bloqueo", informaba el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump asegura que EEUU retirará "mucho más de 5.000" militares de Alemania
Donald Trump aseguraba este sábado que su intención es retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por falta de apoyo en la guerra contra Irán.
"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", aseguraba Trump en declaraciones a los medios en Florida.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump dice ahora que "pronto revisará" el plan de paz que le ha enviado Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en su red social Truth, en el que asegura que "pronto revisará" el plan que le ha enviado Irán para terminar con la guerra, apenas una horas después de haber asegurado que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.
"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha asegurado.
Última hora de la guerra de Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio, que cumple ya, más de nueve semanas.
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