Un niño de cuatro años, en estado grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Gran Canaria

Un niño de cuatro años se encuentra en estado grave después de haberse ahogado en la piscina de un hotel en el sur de Gran Canaria, tal y como ha informado este domingo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El suceso tuvo lugar este pasado sábado, y el menor de edad fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde sigue ingresado en estado grave. No obstante, en un primer momento y después de ser rescatado de la piscina, los servicios médicos le enviaron en ambulancia privada a un centro hospitalario privado de San Bartolomé de Tirajana.

Durante el trayecto en helicóptero hasta el centro médico, el niño permaneció asistido por un profesional y una enfermera hasta la llegada a la helisuperficie del centro sanitario.

En marzo falleció un menor de 3 en una piscina de Zamora

Precisamente a finales del mes de marzo un niño de tan solo tres años falleció en la localidad zamorana de Villaralbo tras caer a la piscina de una vivienda. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito...

El suceso, confirmado por fuentes municipales y de la Guardia Civil, ocurrió en el entorno de la vivienda familiar, donde el pequeño se encontraba en el momento del accidente.

Entre 40 y 50 niños ahogados cada año

Por otra parte y según la asociación canaria '1500km de Costa', cada verano mueren niños que son 'calificados' como "ahogados invisibles", es decir, que pueden estar rodeados de gente y que nadie se de cuenta de que están sufriendo un ahogamiento. Sebastián Quintana, presidente de la asociación, hizo en 2025 un llamamiento a las autoridades y a los adultos que acompañan a los niños: "Desgraciadamente la experiencia nos dice que van a morir muchos niños este verano".

El 90% de los accidentes acuáticos ocurre por falta de vigilancia

Cada año pierden la vida en España entre 40 y 50 niños ahogados, de las cuales muchas o la mayoría de ellas se podrían evitar. El 90% de los accidentes acuáticos protagonizados por menores de edad se producen por la falta de vigilancia por parte de los adultos responsables de su cuidado.

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