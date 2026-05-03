Canarias
Un niño de cuatro años, en estado grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Gran Canaria
El menor cayó a la piscina y fue rescatado después por los servicios médicos, quienes le trasladaron en helicóptero al Materno-Infantil de Gran Canaria.
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Un niño de cuatro años se encuentra en estado grave después de haberse ahogado en la piscina de un hotel en el sur de Gran Canaria, tal y como ha informado este domingo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
El suceso tuvo lugar este pasado sábado, y el menor de edad fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde sigue ingresado en estado grave. No obstante, en un primer momento y después de ser rescatado de la piscina, los servicios médicos le enviaron en ambulancia privada a un centro hospitalario privado de San Bartolomé de Tirajana.
Durante el trayecto en helicóptero hasta el centro médico, el niño permaneció asistido por un profesional y una enfermera hasta la llegada a la helisuperficie del centro sanitario.
En marzo falleció un menor de 3 en una piscina de Zamora
Precisamente a finales del mes de marzo un niño de tan solo tres años falleció en la localidad zamorana de Villaralbo tras caer a la piscina de una vivienda. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito...
El suceso, confirmado por fuentes municipales y de la Guardia Civil, ocurrió en el entorno de la vivienda familiar, donde el pequeño se encontraba en el momento del accidente.
Entre 40 y 50 niños ahogados cada año
Por otra parte y según la asociación canaria '1500km de Costa', cada verano mueren niños que son 'calificados' como "ahogados invisibles", es decir, que pueden estar rodeados de gente y que nadie se de cuenta de que están sufriendo un ahogamiento. Sebastián Quintana, presidente de la asociación, hizo en 2025 un llamamiento a las autoridades y a los adultos que acompañan a los niños: "Desgraciadamente la experiencia nos dice que van a morir muchos niños este verano".
El 90% de los accidentes acuáticos ocurre por falta de vigilancia
Cada año pierden la vida en España entre 40 y 50 niños ahogados, de las cuales muchas o la mayoría de ellas se podrían evitar. El 90% de los accidentes acuáticos protagonizados por menores de edad se producen por la falta de vigilancia por parte de los adultos responsables de su cuidado.
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