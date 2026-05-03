Noticias de hoy, domingo 3 de mayo de 2026

La campaña electoral en Andalucía, el conflicto en Irán y la operación retorno, entre las noticias destacadas de la jornada de hoy, domingo 3 de mayo.

Juanma Moreno: "En la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas para acceder a una vivienda"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, visitó Dos Hermanas para presentar propuestas de cara a las elecciones del 17 de mayo, centradas en vivienda, infraestructuras y fiscalidad.

Durante su intervención, anunció nuevas inversiones en la ciudad, como la construcción de un instituto, un colegio infantil con 450 plazas y un centro de salud en Entrenúcleos. También planteó mejorar el transporte con más unidades móviles y la ampliación del metro hasta esa zona.

En materia de vivienda, destacó el impulso a promociones protegidas y avanzó un plan para aumentar la oferta de alquiler asequible y facilitar el acceso a la vivienda a miles de personas en los próximos años.

En el ámbito fiscal, propuso suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en determinados casos entre familiares, además de elevar el límite de precio para aplicar beneficios fiscales en la compra de vivienda.

Finalmente, expresó confianza en el respaldo ciudadano durante la campaña y defendió la experiencia de su gobierno como garantía de estabilidad frente a otras alternativas.

Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump planea retirar "más de 5.000 soldados" de Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado retirar más de 5.000 soldados desplegados en Alemania en un contexto de tensión internacional marcado por el conflicto con Irán y las diferencias con sus aliados europeos.

La decisión coincide con la evaluación de una propuesta iraní para poner fin a la guerra en un mes, que incluye condiciones como la retirada de tropas estadounidenses de la región, el levantamiento de sanciones y compensaciones económicas. Aunque Washington estudia el plan, Trump ha mostrado escepticismo, lo que aleja por ahora un acuerdo inmediato.

El repliegue también tiene un componente político, tras las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, y el malestar de EEUU por la limitada implicación europea en el conflicto. Actualmente hay más de 36.000 militares estadounidenses en Alemania, por lo que la retirada supondría un recorte relevante.

Más de seis millones de desplazamientos en la operación retorno del puente de mayo

La operación retorno del puente de mayo entra en su fase más intensa con millones de desplazamientos en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico prevé más de seis millones de viajes, superando incluso las cifras del año anterior pese al encarecimiento del combustible.

A lo largo del día ya se registran retenciones en los accesos a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, además de en zonas costeras y turísticas. Las autoridades recomiendan planificar el regreso y conducir con precaución ante el aumento del tráfico.

Este incremento de la movilidad coincide con la subida del precio de los carburantes, aunque no ha frenado los viajes. Por ello, la DGT ha desplegado un operativo especial para regular la circulación y reforzar la seguridad vial.

En el transporte aéreo, la situación combina precios más altos con mayor oferta. El grupo International Airlines Group, al que pertenecen Iberia, Vueling o British Airways, ha ajustado tarifas debido al coste del combustible, pero sin reducir su actividad.

De hecho, las aerolíneas han aumentado un 5,7% las plazas disponibles para el verano, con incrementos destacados en destinos como Andalucía, Madrid y Barcelona, mientras que en Canarias se observa un ligero descenso. En conjunto, tanto por carretera como por aire, el puente refleja una alta movilidad pese al contexto internacional y al encarecimiento del transporte.

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