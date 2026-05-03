Feijóo en Jerez: "Andalucía no está para tapar los problemas de Sánchez"

Este domingo, 3 de mayo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervino en un mitin en Jerez de la Frontera, junto a Antonio Sanz, candidato de la provincia de Cádiz a las elecciones del 17 de mayo y María José García-Pelayo, alcaldesa de la ciudad.

Feijóo comenzó su discurso diciendo que "es un honor volver" a Andalucía, una tierra donde se siente "como en casa" y donde ha empezado su discurso felicitando a su madre y a todas las madres del país. También ha destacado que "nos une una forma de hacer política" y que el Partido Popular es "un proyecto para España".

"Desde Andalucía no solo se sirve a Andalucía, sino a España"

Ha continuado su discurso mostrando su apoyo a Juanma Moreno: "Nos une una persona sensata, decente y que ama a su tierra por encima de todo". También destacó que "en Andalucía no estamos para servirnos, sino para servir", además de alabar el gran ejemplo que es la comunidad para el resto de política. "Aquí se ha demostrado que se pueden cuadrar las cuentas, los servicios públicos y los presupuestos anuales porque hay estabilidad en el gobierno y parlamento (...) desde Andalucía no solo se sirve a Andalucía, sino a España", declaró.

Por otra parte, el representante del PP también habló sobre el gobierno actual, donde comenta que "llevamos demasiado tiempo con una política frívola y que divide", y que "los adversarios no vienen a Andalucía, sino que siguen con el acta en el congreso y es una falta de respeto para Andalucía".

Insistió en que su partido quiere "mantener la estabilidad del gobierno" y que su meta es "crear riqueza para repartirla después", donde "hay que hacer un cambio sin dividir a los andaluces, sino unirlos al resto de España".

Elecciones del 17M

Del mismo modo, quiso destacar que en las próximas elecciones del 17 de mayo, "no solo se decide el presidente de la Junta, se decide un modo de gobernar", además de que "la gente vota en función de datos objetivos", donde se debe elegir "proteger la estabilidad política, que hoy no hay en el gobierno del país".

Feijóo explica que ahora mismo "Andalucía no está para tapar los problemas de Sánchez", ni para tener "un gobierno que no resuelve problemas, sino que fabrica excusas".

Infraestructuras dañadas y huelga en la sanidad pública

El presidente hizo especial mención al deterioro de las infraestructuras, donde señaló que el "deterioro, el incumplimiento, las incidencias y los retrasos" tienen "consecuencias dramáticas". Asimismo, indicó que "los 46 muertos de Adamuz nos obligarán a poner el tren de alta velocidad en las situaciones de mantenimiento óptimas", sin embargo "nos insultan y no arreglan nada" y no va a permitir "que el ministro de Transportes insulte a los españoles, a las víctimas y a las familias de Adamuz".

Otro punto a tratar fue la sanidad pública de España, donde declara que "estamos ante la mayor huelga que ha tenido el sistema de salud en la democracia" y que "Sánchez no sabía que hay huelga de médicos", porque, según le dijo "lo lleva sumar". "Cada día se anulan más de 70.000 actos médicos en el servicio andaluz de salud y vienen aquí a hablar de sanidad aquellos que llevan 10 meses con una huelga. Pida perdón, cállese y busque una solución", declaró.

Alberto Núñez Feijóo terminó su intervención con un mensaje claro: "Andalucía tiene que ser el resorte para sacar todo esto del resto de España", y que "el modelo de los ERES y de Ábalos no lo queremos nunca más". Para ello, el próximo 17 de mayo pide "luz, claridad y sol en las sombras". "Andalucía le devolverá el futuro a España, ¡vamos a ello!", terminó.

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