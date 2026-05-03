La AEMET activa avisos por lluvia y tormentas en 11 comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo avisos por lluvia y tormentas en diez comunidades autónomas, especialmente del interior este peninsular y Baleares, que es de nivel naranja (peligro relevante) en Navarra, por lluvias, y amarillo (peligro bajo) en el resto. Las comunidades afectadas son, además de Baleares, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Aviso naranja en Navarro

En Navarra, concretamente en el centro y en la ribera del Ebro, se activa el aviso naranja, por precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado hasta las tres de la madrugada del lunes. Respecto al resto de la comunidad foral, hay avisos de nivel amarillo, con acumulaciones de hasta 15 litros en una hora, también hasta las tres de la madrugada. También hay aviso amarillo en esa comunidad por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente de granizo.

Avisos amarillos en 10 comunidades

En aviso amarillo también están las Islas Baleares, por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros por metro cuadrado y por tormentas hasta este mediodía. La situación es la misma en Aragón, donde además las tormentas pueden ir acompañadas de granizo menudo hasta medianoche. En el País Vasco y La Rioja, la lluvia podrá acumular hasta 15 litros por medio cuadrado en una hora, además de tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente granizo.

En Castilla y León, el aviso se limita al norte de Burgos y el Condado de Treviño, por la misma cantidad de precipitación y tormentas, con granizo y rachas muy fuertes de viento hasta las ocho de esta tarde.

En Asturias, afecta a la cordillera y Picos de Europa. En Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Albacete y a la serranía y La Mancha conquense, se activa el aviso hasta medianoche por el mismo nivel de precipitaciones y donde las tormentas podrían ir asociadas de granizo, así como en la Región de Murcia, donde afecta al altiplano, el noroeste y el campo de Cartagena y Mazarrón.

Finalmente, en la Comunidad Valenciana, las lluvias ponen aviso amarillo en el interior de la provincia, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora, y las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo menudo.

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