VÍDEO: 40 personas han sido rescatadas de una neumática al sur de Fuerteventura

Salvamento Marítimo ha rescatado a 40 personas que viajaban a bordo de una neumática localizada en aguas al sur de Fuerteventura. Según ha informado Salvamento Marítimo, se recibió el aviso de que una embarcación había salido de El Aaiún (Marruecos) con rumbo a Canarias y movilizaron al helicóptero Helimer 205, además de alertar a los buques que navegaban por la zona.

Sobre las dos del mediodía, Salvamar Izar llegó a la zona e inició la maniobra de rescate, que ha concluido con el transbordo de las 40 personas, todos varones excepto una mujer.

Según fuentes de los servicios de Emergencias de Fuerteventura, del total de ocupantes, 13 eran de origen subsahariano, entre ellos la mujer; 22 magrebíes, incluidos tres menores de edad, mientras que tres personas procedían de Egipto y dos de Sudán. Aparentemente, todos están en buen estado de salud.

Tras el rescate, la Salvamar Izar ha puesto rumbo al puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, donde ha atracado poco antes de las cinco de la tarde.

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