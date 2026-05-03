Las impactantes imágenes del momento en que la Policía abate a un hombre con machete en el metro de Nueva York

La Policía de Nueva York ha difundido las imágenes del momento en que varios agentes abaten a un hombre armado con un machete en la estación de Grand Central Terminal. El suceso ocurrió el pasado 11 de abril, hacia las 9:40 horas, después de que el atacante hiriera al azar a tres personas.

A pesar de las reiteradas órdenes de los agentes para que la soltara, el hombre mantuvo una actitud desafiante, llegó a avanzar hacia ellos con el machete en alto y pronunció frases como "Dispárame" o "Soy Lucifer".

Ante la amenaza inminente, uno de los agentes abrió fuego y logró neutralizar al atacante, que fue trasladado a un hospital donde falleció poco después. La comisaria de Policía, Jessica Tisch, aseguró que los agentes ordenaron al sospechoso que soltara el arma en al menos 20 ocasiones antes de disparar.

El ataque dejó tres heridos —dos hombres de 84 y 65 años y una mujer de 70— con cortes graves en la cabeza y el rostro, además de una fractura de cráneo en uno de los casos. Desde la Policía defienden que la actuación fue necesaria para frenar una amenaza activa y garantizar la seguridad en una de las estaciones más transitadas de Nueva York.

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