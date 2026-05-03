Muere un joven de 18 años en un choque frontal entre dos motocicletas

Un joven de 18 años ha perdido la vida, y un hombre de 66 ha resultado herido este domingo en una colisión frontal entre dos motocicletas. El incidente ha ocurrido en la carretera CV-950, concretamente en el kilómetro 5.900, en el término municipal de Orihuela, según ha dado a conocer el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha dado poco antes de la una del mediodía, y en el choque ha muerto el varón de 18 años, mientras que otro de 66 ha sido trasladado al Hospital General de Alicante.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado un helicóptero, una unidad del SAMU y otras de SVB.

Tres heridos, uno grave, al chocar un autocar y un turismo en Girona

Paralelamente tres personas más han resultado heridas este domingo, una de ellas grave, en una colisión entre un autocar con 44 pasajeros y un turismo.

El incidente ha sucedido en la autopista AP-7 a la altura del municipio de Maçanet de la Selva (Girona). Los Bomberos de la Generalitat han informado de que el accidente ha tenido lugar poco después de las nueve de la mañana, y que sus efectivos han rescatado a un pasajero del turismo que había quedado atrapado entre los hierros.

Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona a dos hombres, uno en estado grave y el segundo en estado menos grave. También han atendido a una mujer, que ha sido dada de alta en el lugar del accidente.

Todos los heridos viajaban en el turismo y ninguno de los ocupantes del autocar ha sufrido daños, según los bomberos.

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