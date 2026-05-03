El repertorio de enfados y salidas de tono de Donald Trump durante su mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha a protagonizar un momento llamativo durante una intervención pública, esta vez por un problema técnico con el micrófono. Visiblemente molesto, el líder republicano interrumpió su discurso para quejarse de que el sonido no tenía suficiente volumen y pidió a su equipo que lo solucionara de inmediato.

"Estoy gritando como un loco. ¡Sube el micrófono, por favor!", exclamó Trump ante los asistentes, después de comprobar que su voz no se escuchaba como esperaba. El comentario provocó reacciones entre el público y volvió a alimentar la lista de episodios virales del político relacionados con fallos técnicos en sus actos.

Durante su intervención, Trump insistió en que el problema debía resolverse cuanto antes y dirigió sus críticas a quienes se encargaban del sonido. "Diles que suban el volumen. Sabes que lo odio. Les pagas mucho dinero a estos tipos", dijo, en referencia al equipo técnico responsable del evento.

Otros momentos recientes

La escena recordó a otros momentos recientes en los que el micrófono se convirtió en protagonista involuntario de sus apariciones públicas. Uno de los más comentados ocurrió en noviembre de 2024, durante un mitin en Milwaukee, cuando Trump se quejó de que el micrófono estaba demasiado bajo y calificó el dispositivo como "un desastre".

En aquella ocasión, manipuló el soporte mientras protestaba por la altura, en una secuencia que se difundió rápidamente en redes sociales por los gestos que muchos usuarios y medios interpretaron como obscenos o de carácter sexual.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en octubre de 2025, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. En aquella ocasión, una periodista francesa preguntó al presidente por la situación en Cisjordania, pero Trump la interrumpió al no entender bien su inglés con acento francés. "Tienes un acento bonito, pero no entiendo lo que dices", le dijo ante las cámaras. Después pidió ayuda a Pam Bondi para interpretar la pregunta antes de responder sobre el asunto.

No ha sido el único incidente reciente relacionado con micrófonos. En marzo de 2025, durante una interacción con periodistas en la base aérea de Joint Base Andrews, un micrófono de pértiga llegó a golpearle en la cara. Trump reaccionó primero con sorpresa y, posteriormente, bromeó sobre lo ocurrido, en otro episodio que también circuló ampliamente en redes.

A estos episodios se suma la tensa reunión del 28 de febrero de 2025 en el Despacho Oval con Volodímir Zelenski y JD Vance, en la que la conversación subió de tono ante las cámaras. Trump reprochó entonces al presidente ucraniano una supuesta falta de respeto, en un cruce que también marcó la agenda mediática internacional.

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