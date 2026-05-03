El torero Alberto Álvarez, en estado grave tras caer en una trituradora en su ganadería en Ejea de los Caballeros

El torero retirado Alberto Álvarez Navarro, de 45 años, permanece ingresado en estado grave tras sufrir este sábado un accidente con una máquina trituradora de pienso en su ganadería, situada en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros.

Según han informado fuentes de la investigación, el diestro sufrió lesiones de consideración en las extremidades inferiores y tuvo que ser trasladado de urgencia en un helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Fuentes sanitarias citadas por 'HOY ARAGÓN' apuntan a que, durante la operación, los médicos han conseguido evitar la amputación de las piernas, uno de los escenarios más graves que se contemplaban al inicio de la jornada. A última hora de este sábado, Álvarez Navarro seguía en quirófano, mientras se mantenía el seguimiento de su evolución en un cuadro clínico que continúa siendo delicado.

El extorero fue trasladado a la sala de reanimación postquirúrgica, antes de pasar a la UCI de Traumatología, donde ya tenía cama reservada. El protocolo previsto es el habitual en este tipo de casos de extrema gravedad, en los que la prioridad médica es estabilizar al paciente y vigilar de cerca su evolución en las primeras horas posteriores a la operación.

Natural de Ejea de los Caballeros, donde nació el 11 de julio de 1980, Alberto Álvarez inició muy joven su trayectoria en los ruedos. Hizo su presentación en público el 16 de junio de 1996 en Santa Elena (Jaén) y tomó la alternativa el 7 de septiembre de 2003 en su localidad natal. Ya retirado de los toros, cerró su carrera en la Feria del Pilar de Zaragoza, el 12 de octubre de 2025, antes de centrarse en su nueva etapa como ganadero.

Tras cortarse la coleta, el diestro puso en marcha su propia explotación ganadera en su pueblo, precisamente el lugar donde se ha producido ahora el accidente. La noticia ha causado una gran preocupación en el entorno taurino y en la localidad aragonesa, a la espera de conocer la evolución del torero en las próximas horas.

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