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Localizan un cadáver flotando en un edificio en ruinas en Lugo

Los agentes dieron el aviso a las 21:30 horas del sábado del hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en una carretera que une el río Covo y San Ciprián.

Imagen de archivo de un veh&iacute;culo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.Europa Press

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Lola Márquez Romero
Publicado:

La Guardia Civil localizó ayer el cadáver de una persona flotando en los bajos anegados de un edificio abandonado en Cervo (Lugo), ha informado el 112 Galicia.

Los agentes dieron el aviso a las 21:30 horas del sábado del hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en una carretera que une el río Covo y San Ciprián. La Guardia Civil investiga para identificar a la víctima y esclarecer las causas del suceso. Desde el 112 Galicia se trasladó el caso a las urgencias sanitarias, los bomberos de Viveiro y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. El edificio abandonado donde se halló el cuerpo se encuentra en la parroquia de Santa María de Lieiro, en el mencionado municipio, ha detallado la Axega en su página web.

Hallan el cadáver de un hombre en un río en Mieres (Asturias)

El Servicio de Emergenciasdel Principado de Asturias (SEPA) localizó este sábado el cuerpo de un hombre en el río Caudal, a su paso por Mieres, según ha informado el 112. La alerta se registró a las 12:00 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias, cuando una llamada alertó de la presencia de un varón boca abajo en el cauce, en la zona de La Xagosa, próxima al polígono de Gonzalín.

De inmediato, efectivos de Bomberos del SEPAacudieron al punto indicado y procedieron a la recuperación del cadáver. La Policía Nacional efectuó el levantamiento del cuerpo y las diligencias iniciales. Las primeras valoraciones descartan indicios de violencia, según señalaron a EFE fuentes policiales.

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